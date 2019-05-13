بيتكوين تحوم فوق ٧٠٠٠ دولار بينما تشهد أعلى العملات المشفرة بعض التصحيح الخفيف

تام شمس - الاثنين 13 مايو 2019 05:56 صباحاً - الأحد ١٢ مايو - سجّلت معظم أعلى عشرين عملة مشفرة خسائر معتدلة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة، في حين احتفظت بيتكوين (BTC) بمستواها فوق ٧٠٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

انخفضت بيتكوين بحوالي ١,٥ بالمئة خلال اليوم، حيث يتم تداولها عند ٧٠٤٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب. ومع ذلك، انخفضت بيتكوين أيضًا بأكثر من ستة بالمئة عن أعلى مستوى في منتصف اليوم عند ٧٥٠٠ دولار. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بنسبة ٢٣٪ تقريبًا.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

تتمسك إيثريوم بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ٢٠ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٣,٤ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.وتشير بيانات كوين ماركت كاب إلى أن إيثريوم قد انخفضت بنسبة تزيد عن ٢,٢٥% على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم عند حوالي ١٨٩ دولارًا. وخلال الأسبوع، شهدت العملة أيضًا زيادة في قيمتها بأكثر من ١٦٪.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

لم ترتفع ريبل سوى جزء صغير من المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند ٠,٣١٧ دولار. وخلال الأسبوع، ارتفعت العملة بنسبة ٦٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

من بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، لم تسجل سوى ثلاث عملات فقط بعض المكاسب خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة. حيث سجّلت بيتكوين كاش (BCH)، وباينانس كوين (BNB) وداش (DASH) كلها مؤشرات ارتفاع خضراء تصل إلى ٢,٥٪.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢١٢ مليار دولار، أي أعلى بنسبة ١٧٪ من القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب