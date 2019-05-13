شركة العملة المستقرة الناشئة المدعومة من كوين بيز "ريزرف" تُطلق "تطبيقًا يشبه فينمو" في فنزويلا

تام شمس - الاثنين 13 مايو 2019 05:56 صباحاً -

أعلن مشروع العملة المستقرة "ريزرف" أنه سيطلق تطبيق لمدفوعات العملات المشفرة في فنزويلا وأنغولا، وذلك حسبما أعلنت الشركة في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١٢ مايو. وفي نفس الإعلان، كشفت الشركة أنها تقوم بإدراج توكن الخدمة المنفص الخاص بها، ريزرف رايتس (RSR)، على منصة بيع التوكنات التابعة لبورصة هوبي غلوبال، وهي هوبي برايم.

ووفقًا للبيان الصحفي، فإن تطبيق العملة المستقرة للمشروع - الذي سيتم إطلاقه لمستخدمي أندرويد عبر غوغل بلاي "خلال الأسابيع القادمة" - سيمكن الأفراد والشركات من التبديل بين العملات الورقية المحلية إلى عملة الشركة المستقرة، دولار ريزرف (RSD). ووفقاً للإعلان، فإن RSD هي عملة مشفرة غير مركزية مرتبطة بالدولار الأمريكي.

وقد صرح نيفين فريمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ريزرف" لكوينتيليغراف أن السبب وراء إطلاق التطبيق في فنزويلا على وجه الخصوص يرتبط بالمستوى الشديد للتضخم في البلاد، مشيرًا:

"لقد شجعنا الكثير من الناس، بمن فيهم بعض مستثمرينا، على البدء في فنزويلا. [..] فالتضخم الجامح هو المشكلة الدقيقة التي صُممت ريزرف لإصلاحها، حيث تعاني فنزويلا من أكثر معدلات التضخم في أي مكان في العالم في الوقت الحالي، لذلك شعرنا أنه يجب القيام بذلك." Advertisements

ويدعي البيان الصحفي أن هناك حاليا ١٦ دولة ذات معدل تضخم سنوي أكبر من ٢٠ ٪، ولكن الوضع في فنزويلا مقلق بشكل خاص، حيث يفقد البوليفار الفنزويلي ما يقرب من ١٠٪ من قيمته كل يوم.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في فبراير، فإن تعميق أزمة العملة في البلاد قد شهد زيادة في استخدام بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى في المنطقة. وقرب نهاية شهر ديسمبر، احتفلت داش (DASH) بالتاجر الـ ٢٥٠٠ في فنزويلا لقبول العملة كدفعة. بينما في أغسطس ٢٠١٨، لم يكن بإمكانها التباهي سوى بـ ١٠٠٠ تاجر فقط من الذين قبلوا العملة المشفرة.

كما أفادت "ريزيرف" أيضًا أنها قد أقامت شراكة في أنغولا مع شركة سفن موبايل إفريقيا - التي يُقال أنها أكبر مستورد للهواتف المحمولة في البلاد - لتحميل التطبيق مسبقًا على جميع هواتفها الذكية التي يتم شحنها.

وحسب أفاد كوينتيليغراف في يونيو من العام الماضي، فبالإضافة إلى كوين بيز، تلقى المشروع دعمًا من شركات رأس المال الاستثماري الكبرى، مثل بيتر ثيل، وسام التمان، وديجيتال كارنسي غروب، وأرينغتون إكس آر كابيتال، وديستربيوتد غلوبال وجي إس آر.يو، من بين آخرين.

تُعد هوبي حاليًا تاسع أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول اليومي، حيث تشهد ما يزيد عن ٢ مليار دولار من التداولات في اليوم حتى وقت كتابة المقالة.