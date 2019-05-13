مؤسسة الايثيريوم تخصص 30 مليون دولار لتطوير شبكة الايثيريوم للعام القادم

مؤسسة الايثيريوم تخصص 30 مليون دولار للعام القادم لتطوير شبكة الايثيريوم هو ما أعلنت عنه المديرة التنفيذية لمؤسسة الايثيريوم “آية مياغوتشي” يوم الجمعة الماضي بمدينة بروكلين ضمن فعاليات القمة المنظمة من طرف شركة ConsenSys.

وكانت مؤسسة الايثيريوم قد انفقت 27 مليون دولار العام الماضي والذي صب في مجال دعم المشاريع الحيوية لنظام شبكة الايثيريوم.

بالنسبة لمبلغ 30 مليون دولار المخصصة للعام القادم فتحدثت “آية مياغوتشي” بأنها مخصصة لأربعة مجالات مهمة تجيب عن التساؤلات التالية:

ما مدى اهمية المشكلة التي يعمل عليها الفريق؟

ما هو حلها الفريد؟

هل ستنتج المنحة تأثيرات من الدرجة الثانية؟

مامدى استعجال المشكلة؟

العام الماضي تم تقسيم المبلغ إلى خمسة موجات.

بلغت الموجة الأولى في شهر مارس 2.5 مليون دولار ثم بعدها تم تقسيم المبلغ إلى 13 مشروع.

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هذا وتسعى المؤسسة الغير ربحية والتي تسعى لتطوير ثاني أكبر شبكة بلوكشين في العالم إلى التوسع أكثر حيث صرحت “آية مياغوتشي” بأن 90 منحة ذهبت للمشاريع التي تهدف وتركز على التوسع، فمنذ مارس 2018 تم تخصيص 13 مليون دولار عمليات التوسع لوحدها.

أشارت “آية مياغوتشي” ومؤسس الشريك للايثريوم “فيتاليك بوترين” بأن المزيد من المعلومات حول تمويل الايثريوم سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة.

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