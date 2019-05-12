الثورة التقنية جلبت لنا أشياء كنا في وقت ما نعتقدها مجرد خيال علمي ولن تكون أبد على أرض الواقع.

اليوم أضحى ما كان يُعتقد فيه أنه خيال علمي واقع نعيشه.

من بين أهم الاختراعات التقنية التي أثرت ولا زالت تفعل الهواتف المحمولة والهواتف الذكية، حيث تم اضافة لهذا الأخيرة العديد من المزايا والخصائص دوريا وتكييف عدة حلول ليصبح استخدامها ممكن على الهاتف المحمول.

تقنية البلوكشين والعملات المشفرة تعتبر تقنيات حديثة بدأ تظهر استخداماتها على الهاتف المحمول وتتوسع بشكل تدريجي.

في هذا الموضوع سنتحدث حول: 6 هواتف ذكية تتيح لك الاحتفاظ أو تعدين العملات الرقمية.

سامسونغ غالاكسي اس 10

قامت الشركة الكورية بتصميم هاتفها الجديد المعلن عنه في شهر مارس 2019 ليتوافق مع بلوكشين الايثريوم ويسمح بحفظ الايثريوم من خلال تطبيق مخصص لهذا الغرض.

المحفظة الجديدة المدمجة في الجهاز تسمح بالتعامل بالايثريوم فقط دون البيتكوين وغيره من العملات المشفرة بالاضافة إلى أن هذا التطبيق متاح في ثلاث دول فقط هي كل من: كندا، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسعى شركة سامسونغ لتوفير الميزة الجديدة في مناطق مختلفة من العالم بالاضافة إلى دعم عملات مشفرة جديدة.

هاتف Exodus والتحضير لـExodus 2

نجحت الشركة التايوانية HTC في تصنيع هاتف يدعم البلوكشين والعملات المشفرة من خلال عمليات حفظها واستخدامها كوسيلة للدفع بالاضافة إلى إمكانية تشغيل التطبيقات اللامركزية.

هاتف Exodus من الهواتف التي صنعت ضجة اعلامية ونجح في استقطاب العديد من محبي العملات المشفرة.

يدعم الهاتف عدة عملات مشفرة منها: اللايت كوين، BNB، الايثريوم، البيتكوين، الريبل…

وبنجاح النسخة الأولى من الهاتف تحضر الشركة نفسها لطرح نسخة ثانية Exodus 2 في النصف الثاني من السنة الجارية، هذا وخصصت الشركة مبلغ 50 مليون دولار لهذا المشروع.

هاتف M1

هاتف M1 هاتف يدعم تعدين عملة Electroneum، تم اطلاق الهاتف شهر فبراير الماضي من طرف شركة تتخذ من جنوب افريقيا مقرا لها.

الهاتف يحمل مواصفات تقنية مقبولة من دعم أنترنت الجيل الرابع، كاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل والأمامية بدقة 2 ميغابكسل وبسعة تخزين 8 جيغا ودعم شريحتي سيم بالنسبة للمعالج فهو رباعي النواة بقوة 1.3 Ghz.

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مثلما أخبرنا الهاتف يسمح بتعدين عملة Electroneum ويتوقف عن عملية التعدين عند انقطاعه على الانترنت.

العملات التي جرى تعدينها على الهاتف يمكن بواسطتها استعمالها في عمليات دفع لشراء حزم انترنت وغيرها من الوظائف الأخرى.

هاتف Finney

يعتبر من الهواتف الأولى الداعمة لتقنية البلوكشين.

يتميز الهاتف بتوفره على محفظة للتخزين البارد للعملات المشفرة والتي تم تخصيص لها عتاد منفصل عن الهاتف.

يدعم الهاتف التطبيقات اللامركزية وتم منحه ترخيص من طرف شركة قوقل لنظام التشغيل الذي يعمل به والذي يحمل تسمية Sirin.

هاتف Wings WX

هاتف Wings WX طورته شركة اتصالات اسبانية Wing.

الهاتف يمنح مستخدميه حوالي 250 يورو شهريا وذلك بعد الاشتراك في الشركة والسماح بعملية التعدين على الهاتف.

الهاتف تم تصميمه بتقنية POD والتي تتيح قدرة تعدينية تقدر بـ 1000 ميغا هاش.

Wings WX بالاضافة إلى قدرته على التعدين فإنه أيضا مجهز بخصائص أي هاتف محمول من تصفح الانترنت، مكالمات، مراسلات…

نجح الهاتف في السوق الايطالي بشكل كبير نتيجة توسع أنشطة العملات المشفرة ودعم تقنية البلوكشين في هذه المنطقة.

بذلك نرى بأن الهواتف المحمولة أضبحت أكثر ذكاء ومازال قادرة على استيعاب خصائص لم نكن نحلم بها.

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