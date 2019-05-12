حال عالم العملات الرقمية المشفرة كحال أي نموذج عمل أو مشروع يكون مبني على المال, يتجه إليه البعض للبحث عن فرص احتيالية.

في عالم الكريبتو تعد عمليات الاحتيال أكثر شيوعاً مما يعتقده المستثمر. ولذلك في هذه المقالة سوف نوضح لكم أكبر 6 عمليات احتيالية في عالم العملات الرقمية لعام 2019, والتأكيد على أهمية عدم الثقة بأي شخص عبر الإنترنت بغض النظر عن نموذج العمل والأرباح الحالية.

المؤثر في عالم العملات الرقمية (Brahma’s Moon Club)

انتشار المؤثرين في الصناعات المختلفة كان بسبب ظهور مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامهم لهذه المنصات لتقديم محتوى مفيد. وفي صناعة العملات الرقمية يقدم بعض المؤثرين نصائح تجارية مقابل رسوم كما هو الحال في المجموعات المدفوعة.

ولكن في حالة (Brahma’s Moon Club) فإن الأمور ساءت بشكل سريع, على الرغم من إدارتها لمجموعة Moon Club بشكل ناجح لفترة والتي حققت له دخلاً مادياً إلا أنه اختفى في نهاية الأمر بعد جمع عدد من المبالغ المالية من المستخدمين في عملية احتيالية.

يبدو أن المؤثر استخدم أموال أعضاء مجتمع Moon Club في التداول بالرافعة المالية وخسر جميع هذه الأموال. ومن المثير للإهتمام أنه وعد أعضاء المجتمع بإعادة الأموال بعد مدة من الزمن, وبعد ذلك قام بحذف جميع حساباته واختفى بشكل تام عن الإنترنت.

هذا مثال رائع وتأكيد على أهمية عدم الثقة بالأشخاص عبر الإنترنت وإرسال أموال لهم بشكل مباشر دون وجود عقود وأمور قانونية تحمي استثماراتك.

منصة MapleChange

منصة MapleChange هي أحد المنصات الكندية والتي أعلنت في وقت سابق أنها عانت من اختراق أمني وخسرت مبالغ مادية ضخمة.

ولكن ظهرت بعض التقارير التي تشير إلى أن المنصة لم تتعرض لإختراق حقيقي مما دعى فريق عمل منصة MapleChange إلى حذف جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وإغلاق موقع المنصة, مما يجعلنا نعتقد بأنها عملية احتيالية مدبرة جيداً وليست مجرد اختراق أمني.

موقع Evolution ” الدارك ويب”

تعد مواقع الإنترنت المظلم أو ما يطلق عليها “الدارك ويب” هي أسواق للخدمات والمنتجات الغير شرعية التي عادة تتم بدون الحاجة إلى كشف الهوية. سوق Evolution, أحد الأسواق التي ظهرت قبل سنوات وقام فريق العمل في عام 2015, بسرقة أموال المستخدمين والذي يُعتقد أنها أكثر من 40,000 وحدة بيتكوين (BTC) والذي قدرت قيمتها آنذاك بـ 12 مليون دولار.

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ومع ذلك لا أحد يعلم إذا تم بيعها بالفعل في منصات تداول العملات الرقمية أو ما إذا فريق العمل لا يزال يحتفظ بجزء من وحدات البيتكوين (BTC).

مشروع Pure Bit الكوري

في صيحة الاكتتابات في العملات الرقمية والعروض الأولية للعملات الرقمية (ICOs), ظهر مشروع Pure Bit الكوري كأحد الأفكار المبتكرة القادمة.

ولكن في مرحلة العرض الأولي للعملة الرقمية (ICO) اختفى فريق العمل بأكثر من 13,000 ايثيريوم وتم إلغاء جميع حسابات مواقع التواصل الإجتماعي والموقع الإلكتروني.

مشروع Prodeum

مرة أخرى في أحد العروض الأولية للعملات الرقمية (ICOs) ظهر مشروع Prodeum كأحد المشاريع القادمة وبدأ بجمع الأموال بشكل جيد وحصل على ما يزيد عن 500,000 دولار من عملات الإيثيريوم. وفجأة ادعى أحد المؤسسين وفريق العمل أنه وقع ضحية لشكل من أشكال سرقة الهوية, وتبرأ بشكل كامل من المشروع وتم إغلاق الموقع وحسابات مواقع التواصل الإجتماعي.

مشروع BitConnect

عندما يتعلق الأمر بالعمليات الاحتيالية في عالم العملات الرقمية, لا يمكن أن تخلو القائمة من مشروع Bitconnect. على الرغم من أنه كان واضحاً بأن المشروع عبارة عن مخطط بونزي احتيالي, إلا أنه حقق الكثير من النجاح وجذب المزيد من الأموال للاستثمار في المنصة.

بدأ المشروع بتوزيع الأرباح للمستثمرين وجعلهم سعداء في البداية, وبذلك قاموا بدعوة أصدقائهم وعائلاتهم للاستثمار في المشروع, إلا أن الامور انهارت بشكل كالم عندما تم إغلاق المنصة بدون أي سبب سابق ولا أحد يعرف مقدار الأموال التي سرقت بالضبط, ولكن التوقعات تشير إلى أنها تقارب المليار دولار.

ويعد هذا درس مهم أنه لا يمكن تحقيق عوائد مستثمرة بسبب الاستثمار في أي مشروع أو صناعة بدون أي مخاطرة, ويجب الابتعاد عن المشاريع المصممة بشكل يتوافق مع ما يعرف بـ “مخطط بونزي الاحتيالي“.

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