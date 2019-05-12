سوق الثور يتجه ب سعر بيتكوين نحو 8,000 دولار هذا اليوم

كانت هناك حركة صعودية حادة أعلى من 6،800 دولار في سعر بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي، ارتفع سعر بيتكوين في 2019 أكثر من 25 ٪ في الأيام القليلة الماضية ، ووضع علامة على مستوى 7450 دولار في الآونة الأخيرة. يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي قائم مع دعم عند 6،750 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج BTC / USD. لا يزال الزوج مدعومًا بشكل جيد ويبدو أن الثيران يستهدفون الآن 7800 دولار أو 8000 دولار.

سعر بيتكوين نحو 8,000 دولار هذا اليوم

ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير فوق 6800 دولار و 7000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يبدو أن بيتكوين يتبع اتجاهًا صعوديًا وقد يختبر حتى 7800 دولار أو 8000 دولار في الجلسات التداولية القادمة.

يمكن أن يكون الهدف الرئيسي التالي للثيران، الوصول بسعر بيتكوين الى 7800 دولار أو حتى 8000 دولار هذا اليوم.

في الأسبوع الماضي ، بدأ سعر البيتكوين في حركة صعودية قوية بعد أن كسر مستوى المقاومة $ 5800 أمام الدولار الأمريكي. تجاوز الزوج BTC / USD العديد من العقبات بالقرب من 6000 دولار ، و 6200 دولار و 6400 دولار. كانت الحركة الصعودية الأخيرة هي أن السعر كسر مستوى المقاومة الرئيسي عند 6850 دولار و 7000 دولار. أخيرًا ، كان هناك ارتفاع فوق 7200 دولار واستقر السعر أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط 100 (على 4 ساعات). تم تداول السعر إلى أعلى مستوى جديد له عام 2019 عند مستوى 7،457 دولارًا.

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تم تداوله دون مستوى 7200 دولار ، ومستوى تصحيح فيب 23.6 ٪ من الموجة الأخيرة من أدنى مستوى له عند 6238 دولار إلى 7457 دولار. ارتفع السعر حتى دون مستوى 7000 دولار ، ولكن مستوى 6850 دولار كان بمثابة دعم. وضع سعر بيتكوين علامة على مستوى تصحيح فيب بنسبة 50٪ في الموجة الأخيرة من قاع التأرجح البالغ 6238 دولار إلى أعلى مستوى عند 7457 دولار. كان هناك ارتداد حاد بعد أن بلغ السعر مستوى 6850 دولار. يوجد أيضًا خط اتجاه صعودي رئيسي قائم عند مستوى 6،750 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج BTC / USD.

عاد الزوج فوق مستوى 7000 دولار ويبدو أنه يستعد لمزيد من المكاسب. توجد مقاومة فورية عند 7220 دولار ، وفوق ذلك قد يختبر السعر مستوى 7،350 دولار. أي تقلبات إضافية قد تأخذ السعر نحو مستوى المقاومة 7،500 دولار. فوق 7500 دولار ، يمكن أن يكون الهدف الرئيسي التالي للثيران 7800 دولار أو حتى 8000 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من الواضح أن سعر بيتكوين في اتجاه صعودي قوي فوق 6850 دولار. على المدى القصير ، قد يكون هناك تحركات تأرجح نحو 6850 دولار أو حتى 6،600 دولار. ومع ذلك ، لا يزال المضاربون يسيطرون على القوة الصعودية للسعر ، ومن المرجح أن يكونوا هدفًا جديدًا فوق 7500 دولار في الجلسات القادمة. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون رد فعل السوق إذا كان السعر سيصل إلى 8000 دولار في غضون 24-48 ساعة القادمة.