مستثمر بلوكتشين الأمريكي "تربين" يُمنح أكثر من ٧٥ مليون دولار في قضية مبادلة بطاقة SIM

تام شمس - الأحد 12 مايو 2019 02:58 صباحاً -

فاز مايكل تربين، مستثمر بلوكتشين والعملات المشفرة الأمريكي، بمبلغ ٧٥,٨ مليون دولار في قضية مدنية ضد نيكولاس تروغليا البالغ من العمر ٢١ عامًا، والذي قيل إنه احتال عليه في أصوله المشفرة. وقد نشرت رويترز الخبر يوم ١٠ مايو.

ووفقًا للتقرير، أمرت المحكمة العليا في كاليفورنيا في الأسبوع الماضي، تروغليا المقيم في مانهاتن بدفع المبلغ أعلاه كتعويضات إلزامية وتأديبية. وحسبما ورد فإن المبلغ هو واحد من أكبر الأحكام القضائية الممنوحة لفرد في مجال العملات المشفرة حتى الآن وفقًا لرويترز.

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، قدم تربين شكوى ضد تروغليا على وجه الخصوص في أواخر ديسمبر، بعد رفع دعوى قضائية ضد إيه تي آند تي في أغسطس الماضي. حيث اتهم تربين الشركة بالإهمال الذي يُزعم أنه سمح للمشتبه فيه بالتحكم في رقم هاتف تربين وسرقة عملات مشفرة منه بقيمة ٢٤ مليون دولار تقريبًا.

ويُزعم أن تروغليا وغيره من المشاركين سيطروا على رموز تربين من خلال نقل رقم هاتفه تحت سيطرتهم، وإعادة تعيين كلمات المرور والوصول إلى حساباته على الإنترنت. وبحسب ما ورد قُبض على تروغليا في نوفمبر لسرقة مليون دولار في العملات المشفرة أيضًا عن طريق مبادلة بطاقة SIM.