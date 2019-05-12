بيتكوين تكسر حاجز ٧ آلاف دولار بينما تشهد أعلى عملات مشفرة مكاسب بأرقام مزدوجة

تام شمس - الأحد 12 مايو 2019 02:58 صباحاً - السبت ١١ مايو - سجّلت معظم العملات العشرين الأعلى مكاسب كبيرة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة، حيث كسرت بيتكوين (BTC) حاجز ٧ آلاف دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد ارتفعت بيتكوين أكثر من ١٤ بالمئة خلال اليوم، حيث يتم تداولها عند ٧٢٥٦ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوينتيليغراف. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بنسبة ٢٢٪ تقريبًا، حين ارتفعت الأسعار منذ نهاية الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

لا تزال إيثريوم متمسكة بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ٢٠,٨ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٣,٨ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين ماركت كاب إلى أن إيثريوم ارتفع بنسبة ١٣% تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم عند حوالي ١٩٧ دولارًا. وخلال الأسبوع، شهدت العملة أيضًا زيادة في قيمتها بنحو ٢١%.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

يتم تداول ثالث أكبر عملة مشفرة "ريبل" عند حوالي ٩٪ على مدى الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند حوالي ٠,٣٢٨ دولار. وخلال الأسبوع، ارتفعت العملة بنسبة ٨٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، كانت العملات التي سجلت أكبر مكاسب هي كاردانو (ADA)، التي ارتفعت أكثر من ٢٠٪ ولايتكوين (LTC) وتيزوس (XTZ)، حيث ارتفع كلاهما بنحو ١٧٪. كما ارتفعت كل من مونيرو (XMR) وباينانس كوين (BNB) وإيوس وبيتكوين كاش (BCH) بنسبة ١١-١٥٪.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢١٢,٧ مليار دولار، أي أكثر من ١٧٪ من القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب