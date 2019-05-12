شركة HTC تكشف عن هاتف ذكي جديد قادر على تشغيل “نود” البيتكوين

أعلنت شركة الأجهزة الذكية التايوانية, HTC, اليوم عن إطلاقها لهاتف ذكي جديد وهو EXODUS 1s والذي سيكون قادر على تشغيل “نود” كامل على بلوكشين البيتكوين.

وبذلك سيصبح بإمكانك المستخدمين التحقق من المعاملات القائمة على بلوكشين البيتكوين من خلال أجهزتهم الذكية.

في مؤتمر Magical Crypto, أشار فيل شين, الرئيس التنفيذي لقسم اللامركزية في HTC, إلى أن الشركة ترغب في بناء منتج على شبكة البيتكوين, ولذلك فإنها تهدف إلى المساهمة في تأمين الشبكة عبر الهاتف الذكي الجديد.

تخطط شركة HTC إطلاق الهاتف الذكي الجديد بحلول الربع الثالث من عام 2019, ولم يتم الكشف عن السعر النهائي للجهاز ولكن من المتوقع أن يتراوح سعره بين 250 – 300 دولار.

Advertisements

مقالات ذات صلة

سيكون هاتف EXODUS 1s أول هاتف ذكي يتمتع بخاصية تشغيل “نود” بالكامل. وقال الرئيس التنفيذي لقسم اللامركزية في HTC: “لقد منحنا المستخدمين القدرة على امتلاك المفاتيح الخاصة للاحتفاظ بالعملات الرقمية الخاصة بهم, والآن انتقلنا إلى خطوة جديد تسمح للمستخدمين بتشغيل “نود” خاص بهم بالكامل, ونهدف إلى خلق عالم حر بواسطة التكنولوجيا.”

اقرأ ايضاً: