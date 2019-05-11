المحفظة الساخنة المشهورة Electrum تعرضت لهجوم أمني إلكتروني في الآونة الأخيرة.

حيث أظهرت بعض التقارير الاخبارية بأن المحفظة تعرضت لهجوم DDoS أثر على أكثر من 152 ألف مستخدم.

وبحسب ما أفاد به تقرير Malwarebytes فإن الحادثة تضاف إلى عدة حوادث أخرى حدثت شهر أبريل الماضي, حيث تمكن الهاكرز من سرقة ما قيمته 4.6 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة استهدفت بشكل خاص المحافظ الساخنة.

تقنية البلوكشين تقنية محصنة وآمنة بشكل جيد، حيث تشتمل على عدة مزايا وخصائص أهمها اللامركزية والشفافية والتوقيعات الرقمية وخوارزميات الاجماع وكل ذلك يعمل كحماية ضد الهاكرز و المخترقين.

للعلم لكل عملة شبكتها البلوكشين الخاصة بها حيث لا تملك تقنية البلوكشين ميزة التشغيل المتداخل بمعنى لا يمكن لحاملي البيتكوين اجراء تعاملاتهم وتحويلاتهم عن طريق شبكة الايثريوم حتى الآن، ما ألزم بضرورة انشاء منصات لتداول العملات الرقمية.

بالنسبة لمنصات التداول فتستخدم المحافظ الساخنة لزيادة وتسريع عمليات التداول واجراء المعاملات بينما تُستخدم المحافظ الباردة والتي تكون بعيدة عن شبكة الانترنت لحفظ العملات المشفرة وتخزينها.

بالنسبة للمحافظ الساخنة تكون عرضة للإختراق أكثر من المحافظ الباردة كونها متصلة بالانترنت.

ما يجعل مفاتيحها تسلم لطرف ثالث، ومن هنا تكون عرضة لاستهداف القراصنة.

استهداف محافظ Electrum من قبل الهاكرز بطريقة مبتكرة

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في محفظة Electrum والتي هي محفظة ساخنة تتوفر على أنظمة مختلفة (ويندوز، ماك، أندرويد، IOS) وتتميز بسهولة الاستخدام.

لكن وبما أنها محفظة ساخنة فهي حتما مستهدفة للاختراق مثلما تحدثنا سابقا. استعمل الهاكرز للتسلل إليها طريقة مبتكرة تتمثل في خداع مستخدميها بوجود تحديث جديد.

وبذلك تم خداع عدد كبير من مستخدمي المحفظة واستولى القراصنة على عدة عملات مشفرة, وصل عدد الأجهزة المصابة إلى أكثر من 152 ألف جهاز أكثرهم تضررا من آسيا والبرازيل والبيرو.

وعند محاولة فريق Electrum معالجة الثغرة الأمنية، شن القراصنة هجوم DDoS لإحباط محاولات الاسترداد.

كل ذلك ينبه إلى أن المتسللون والقراصنة على قدر كبير من المهارة والذكاء تجعل الوافد الجديد للعملات المشفرة يواجه صعوبة وتحديات أكبر من أي وقت مضى، لذا ننبه من جهتنا بضرورة الحرص وتوخي الحذر بشكل أكبر.

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