الإعلان عن حرق عملات (EOS) الرقمية بقيمة 167 مليون دولار لهذا السبب!!

قرر مشروع EOS حرق وحذف أكثر من 34 مليون من عملة EOS من عدد العملات المتداولة والتي تساوي في مجملها 167 مليون دولار.

الحرق سيمس العملات الخاملة الناتجة عن عملات EOS والتي انشئت سنة 2018 في حساب التوفير.

أما عن حرق عملات (EOS) الرقمية بقيمة 167 مليون دولار فيعود سببه لخفض معدل التضخم بهدف خفضه من 5% إلى 1%.

بالنسبة لهذه العملات التي في طريقها لعمليات الحرق فتعود مثلما أسلفنا الذكر لحساب التوفير الذي لم يكن نشطا منذ 8 أشهر, وعمل على جمع الأموال عوضاً عن توزيع أي من هذه الأموال.

الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسبة التضخم في مشروع EOS بمعدل 5% سنويا وذلك كون 4% يتم إيداعها في حساب التوفير و 1% لمنتجي الكتل.

في 22 أبريل الماضي اقترح منتجو الكتل في EOS أن يتم حرق 34 مليون من عملة EOS بهدف ازالة التضخم المقدرة بنسبة 4% وتم الترحيب بهذا الاقتراح من قبل مجتمع EOS ومنتجي الكتل.

حيث جاء بعض من نص الاقتراح كما يلي:

” أصبحت كمية EOS المتراكمة مفرطة وإذا ما استمرت في النمو فسوف تكون في نهاية المطاف جبهة للهجوم على الشبكة”

لاقى الاقتراح قبول المجتمع لتبدأ عملية حرق 34.171.037 EOS بشكل دائم.

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إلا أن الأمر لن ينتهي وسترتفع نسبة التضخم مجددا إلى أن يتم اقرار التصويت على خفض التضخم.

“دان لاريمر” مؤسس مشروع EOS أعجبته أيضا فكرة الاقتراح المتمثة في حرق 4% من صندوق المدخرات.

لعملية الحرق أيضا فوائد أخرى مثل تقليل عدد EOS الذي سيرفع من قيمته ويساهم في ارتفاع سعره.

فكلما كانت العملة قليلة ونادرة يكون سعرها مرتفع والعكس صحيح.

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