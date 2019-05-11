صعود بيتكوين Bitcoin الحالي المستمر يخلق المفاجأة في سوق العملات المشفرة في سنة 2019 و يجعل كل من المتداولون الثيران والدببة على حد سواء في حالة عدم تصديق تام ، نظرًا لأن بيتكوين Bitcoin الرائد في سوق العملات المشفرة يستمر في الصعود و يواجه كل الأخبار السلبية، فإنه ايضا يصعد بقوة فوق المقاومة العامة التي كانت نتيجة لتحليلات سابقة في ظل سوق العملات المشفرة الهابطة.

بيتكوين يخلق المفاجأة في سوق العملات المشفرة في سنة 2019

بدءا من كسر المقاومة عند 4200 دولار والتي رفعت سعر بيتكوين Bitcoin نحو الأعلى بنحو 1000 دولار في الساعة ، فقد أصبح الأصل مكافئًا بالكامل وأصبح مستعدًا تمامًا للاعتقاد بأن المراحل المبكرة من السوق الصاعدة قد بدأت.

تضاعف سعر بيتكوين Bitcoin منذ ذلك الحين تقريبًا من قاع ديسمبر 2018 ، وارتفعت من 5000 دولار إلى 6400 دولار دون أي ارتداد كبير ، حتى في ظل أسوأ الاخبار في سوق العملات المشفرة الاخيرة المتعلقة ب Tether FUD، واختراق أكبر بورصة في العالم من حيث حجم التداول ، Binance.

لكن هذا الارتفاع الكبير و المكافئ لا يمكن أن يدوم إلى الأبد ، فمن ارتفاع ديسمبر 2017 نأخد العبرة ، بحيث سعر بيتكوين ارتفع إلى 20 ألف دولار. بسرعة، و بعدها بداأ الانهيار الكبير في العملات المشفرة بما فيها الانهيار الكبير للبيتكوين.

يتوقع المحللون في سوق التشفير أن يرتد سعر بيتكوين و يتراجع الى سعر 5،800 دولار أو أقل لإعادة اختبار الدعم. في السابق ، كانت هناك حاجة لإعادة اختبار المقاومة التي تحولت إلى الدعم عند 4200 دولار ، ولكن تم نسيانها جميعًا نظرًا لأن بيتكوين Bitcoin سجل أعلى مستوى جديد لعام 2019 بعد الارتفاع.

Advertisements

في حين أن معظم المتداولين يستهدفون كانو يستهدفون 6000 دولار أو 5،800 دولار أو 5،500 دولار أو أقل، البيتكوين وصل حتي كتابة هذا المقال الى 7000 دولار و هو الامر الذي خلق حماس و خوف في نفس الوقت للسوقين الدب و الثور، و هو ما جعل العديد من المحليلون يتنبأون بأن 7000 دولار هي اعلى مستوى كما حدث مع اعلى مستوي لسنة 2017.

لقد اتضح أن تنبؤات المحللون التي كانت سابقة دقيقة تقشعر لها الأبدان ، فبمجرد أن تم تحديد أعلى مستوى في بيتكوين عند 20.000 دولار ، وصل في النهاية إلى 3150 دولارًا – وهو انخفاض بنسبة 84.25٪.

انخفاض بنسبة 80 ٪ من هنا ، من شأنه أن يضع سعر كل عملة بيتكوين عند 1.280 دولار بعد ما سموه المحللون 7000 دولار هو اعلى مستوى ل سنة 2019 أي مستوى هابط بأكثر ما تتطلبه سوق الدببة الان. بالنظر إلى حركة الأسعار الأخيرة ، فإن الانخفاض بنسبة 80 ٪ أمر مستبعد للغاية، و مع ذلك لابد من حدوث انخفاظ كما أن الاتجاه الصعودي لبيتكوين قد تأخر كثيرا عن التصحيح أو على الأقل عن الاندماج. لكن بيتكوين يخلق المفاجأة في سوق العملات المشفرة في سنة 2019 وواصل الصدمة والرعب في الأسابيع الأخيرة في نفوس التداولين ، ويمكن أن تستمر في القيام بذلك مع استمرار مرحلة عدم التصديق.