أحدث طرق الإحتيال ( محافظ العسل – المجموعات الضخمة )

يعد مجال العملات الرقمية من أكثر المجالات الذي يأخذ المحتالين فيه مجدهم بالتفنن بطرق الإحتيال ، بحيث يوماً بعد يوم تكثر فيه طرق الإحتيال بشكل إحترافي و منظم ، والمزعج بالأمر هو إزدياد عدد الضحايا بشكل لايصدق ، لأن الأساليب قد يقع ضحيتها اشخاص محترفين في المجال ، فماذا إذاً عن المبتدئين ؟؟ .. بالتأكيد سيكونون صيدا سهلا لمثل هؤلاء المحتالين .

الطريقة الأولى : ( محافظ العسل ) :

سميت بهذا الإسم بسبب الفضيحة الكبيرة التي نالتها في منتدى BitcoinTalk ، حيث تم اللجوء إلى تسميتها بـ Honey wallet ، وذلك كتشبيه بالفخ ، او مصيدة للأشخاص الذين سيدخلون لها .

كما هو معروف ، أن التليغرام هو أكثر الأدوات استخداماً في مجال العملات الرقمية ، حيث يتم من خلاله التواصل بين المستثمرين ، ولكل عملة مجموعة خاصة على التليغرام يتم فيها نشر آخر التحديثات ، لذلك يلجأ محتالي محافظ العسل إلى المشتركين بهذه القنوات ويتم مراقبة الرسائل داخل المجموعة ، فإذا وجدوا شخصا يطرح العديد من الأسئلة التي تدل على قلة الخبرة في المجال ، يقومون بمراسلته على حسابه الخاص ، ومنحه برايفت كي (مفتاح الوصول إلى المحفظة ) و يكون داخل المحفظة العديد من العملات ، ويتم إيهامه بأنها هدية لأنه جديد في المجال ، أو إنها مقابل إشتراكه في إحدى القنوات التي تتبع لهم .

الصدمة في الأمر أن هذه المحافظ تكون خالية تماماً من الإيثريوم ، والذي يستخدم كغاز ، أو رسوم تحويل داخل محافظ الإيثريوم ، لذلك يلجأ الضحية إلى تحويل كمية من الإيثر لتحويل العملات التي بداخل المحفظة ، وبمجرد إرسال كمية الإيثر سيتم تحويلها إلى محفظة أخرى لأحدى المحتالين بأقل من ثواني .

كيف يتم ذلك ؟

ببساطة تكون هذه المحافظ مربوطة بعقد ذكي ( Smart Contract ) مع إحدى محافظ المحتالين ، وتقوم هذه المحافظ بشكل تلقائي بتحويل أي كمية تستقبلها من عملة الإيثر أو أي عملة يتم تحديدها بالعقد بشكل تلقائي إلى المحفظة المربوطة بالعقد من الجهة الآخرى أي محفظة الشخص المحتال .

أشهر مفتاحين لهذه المحافظ هم :

المفتاح الأول : 668a369e87c01da5bfca9851e6ee86d760e17ee7912d77b7dffe8e0cdf63bcb5

المفتاح الثاني : 3da9971995b2bc835e11e48cc642644a2b66b165d5802c5d525af1feeff318b1

إذا دخلت إلى هذه المحافظ سترى كم تحويلات الإيثر الكبيرة وعدد الضحايا الذي لا يحصى ..

في الصورة التالية توضح كيفية برمجة هذه المحافظ :

الطريقة الثانية : (المجموعات الضخمة) :

لابد أنه سبق وتم إضافتك لإحدى المجموعات الكبرى على تليغرام ، لكنك قد تكون تجاهلت ما يجري داخل هذه المجموعة أو قمت بالتبليغ والخروج على الفور ، تكون هذه المجموعات بأسماء عملات شهيرة ، أو منصات بارزة ، فريق المحتالين داخل هذه المجموعات قد يتجاوز الـ 200 شخص ، فهذه نصبة كبيرة ياصديقي .

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من بين هذه المجموعات كانت تدعي إحداها أنها مجموعة منصة بينانس الرسمية ، وقد تم إغلاقها مؤخراً ، ولكن بعد فوات الأوان ، حيث بلغ عدد المشتركين المضافين لهذه المجموعة أكثر من 85 ألف مشترك ، فعند إضافة شخص إلى مثل هذه المجموعة سينظر إلى كم عدد المشتركين التي بها ، وسيعتقد أنها فعلاً هي المجموعة الرسمية ، فالعمل منظم في البداية ، و مسؤولي هذه المجموعة يقومون بالرد على جميع الإستفسارات بشكل طبيعي ومساعدة المشتركين بشكل لطيف وسلس ، ولكن كل ذلك كان الغرض منه هو كسب الثقة فقط .

ماذا سيحدث عند كسب الثقة ؟؟

بعد كسب ثقة المشتركين يلجأ المسؤولون عن المجموعة إلى إنشاء مسابقة أو مايعرف بـ (Giveaway) ، وشكل هذه المسابقة هو إرسال ماقيمته 1 إيثريوم إلى محفظة تم وضعها من قبل هؤلاء المحتالين ، وبالتالي فإن من يرسل 1 إيثريوم ، سيأخذ مقابلها 2 إيثريوم , و بما أن المسابقة سيتمتع بها فقط أول ألف شخص ، لتبدأ بعدها حالة الحماس عند المشتركين ، ليرسل أكثر من 400 شخص 1 إيثيريوم إلى المحفظة التي وضعها المحتالين .

ماهو الجزء الثاني والذي يعد في قمة الإحتراف ؟

كما ذكرنا أعلاه فإن عدد المشتركين في عملية الإحتيال قد تجاوز الـ 200 شخص و بعد إرسال الضحايا الأموال تبدأت رسائل الشكر بالانهيال من قبل المحتالين الذين يدّعون أنهم اشتركوا بالمسابقة و أنهم بالفعل تحصلوا على 2 إيثريوم مع بعض الصور الوهمية لإثبات ذلك ، ليزداد عدد الضحايا بعدها بشكل أكبر و ليكتشف بعد ساعات الضحايا أنهم كانوا في مصيدة إحتيال إحترافية .

ومن جانب التحذير سنذكر لكم بعض النصائح و بعض المجموعات التي تلجأ لنفس أسلوب الإحتيال :

1. تم إنشاء مجموعة احتيالة على التليغرام لعملة Enjin Coin رمزها (ENJ) وهي عملة اشتهرت مؤخراً بسبب الإرتفاع الكبير الذي شهدته ، يتم تداولها في منصة بينانس ، حيث يتم الترويج لها من خلال إيردروب انتشر كالنار في الهشيم ، حيث تم نشره في العديد من المواقع الكبيرة .

رابط بوت الإيردروب المخادع : https://web.telegram.org/#/[email protected]_Airdrop_bot

2. قناة لعملة Decentraland ورمزها (MANA) ويتم تداولها على منصة بينانس ، حيث بلغ عدد مشتركي هذه القناة الإحتيالة أكثر من 48 ألف مشترك ، ويتم الترويج لمسابقة احتيالية داخلها بشكل يومي .

رابط القناة الإحتيالة : https://t.me/MANAupdate

نصائح :

معلومات أي عملة تريدها و حساباتها الإجتماعية الرسمية تجدها في موقع CoinMarketCap الشهير ، فهو يمنحك معلومات كاملة عن العملة ، ويمنحك الروابط السليمة لمجموعة العملة الرسمية أو المنصة ، وجميع حساباتها الإجتماعية الرسمية . أما بشأن العملات التي لم يتم إدراجها في موقع CoinMarketCap ، والتي لاتزال ICO أو IEO ، فستجد جميع معلوماتها الرسمية وحسابتها الإجتماعية في موقع icobench.com.

المصدر : Arabfolio.com

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