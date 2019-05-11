شركة استشارات مالية تقول إن اتجاهات السوق السابقة تشير إلى أن بيتكوين ستصل إلى ٢٠٠٠٠ دولار بحلول عام ٢٠٢١

تام شمس - السبت 11 مايو 2019 03:54 صباحاً - توقعت شركة الاستشارات المالية كاناكورد جينويتي أن بيتكوين (BTC) قد تصل إلى ٢٠٠٠٠ دولار بحلول عام ٢٠٢١ بناءً على التوقعات الاستعادية في تحليل نشر يوم ٩ مايو.

ويستند هذا التوقع إلى تشابه وثيق بين دورات أسعار بيتكوين التي تبلغ مدتها أربع سنوات خلال نطاقي ٢٠١١-٢٠١٥ و٢٠١٥-٢٠١٩، كما هو موضح في الرسم البياني التالي:

دورات سعر بيتكوين. المصدر: كاناكورد جينويتي

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وتشير كاناكورد جينويتي إلى جدول مكافآت تعدين بيتكوين كسبب محتمل لدورات الأسعار هذه التي مدتها أربع سنوات، نظرًا لأن انخفاض المكافأة - الذي يتناقص بنسبة ٥٠٪ لكل ٢١٠٠٠٠ كتلة يتم تعدينها - قد حدث حتى الآن تقريبًا مرة واحدة كل أربع سنوات. ومع ذلك، يحذر التقرير:

"كما هو الحال دائمًا، فإننا نشير إلى هذا التحذير بكل وضوح - وهذا ببساطة هو التعرف على الأنماط وليس التحليل الأساسي الموثوق به."

وكان مايكل غراهام، المحلل في كاناكورد جينويتي، قد علّق على أسعار العملة المشفرة في بداية عام ٢٠١٨، قائلًا إن الصعود في تطبيق القوانين التنظيمية من المحتمل أن يكون له تأثير كبير على سوق العملات المشفرة من خلال التفكك (مما يجعل من الصعب تسعير الأصول المشفرة بدقة).