بيتكوين تندفع متجاوزةً ٦٣٠٠ دولار، وتسجّل قيم هيمنة من ديسمبر ٢٠١٧

تام شمس - السبت 11 مايو 2019 02:57 صباحاً - الجمعة ١٠ مايو - شهدت عملة بيتكوين (BTC) صعودًا جديدًا اليوم، حيث ارتفعت فوق سعر ٦٣٠٠ دولار وسجلت هيمنة بالسوق مثلل قيمها في ديسمبر ٢٠١٧، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.

وتشهد العملة المشفرة الرئيسية المكاسب الأكبر من بين أكبر ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفعت بنسبة ٤,٤٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية حتى وقت كتابة المقالة، في حين تُظهر بقية قائمة أفضل ٢٠ عملة إشارات مختلطة. حيث انخفضت عملة باينانس (BNB) بنسبة ٤,٣ ٪، في حين انخفضت كوزموس (ATOM) بنسبة ٥,٦ ٪ في وقت كتابة المقالة.

كما تشهد بيتكوين أكبر مكاسب خلال الأيام السبعة الماضية، حيث حافظت على مكاسب بنسبة ٩,١٪ تقريبًا في وقت كتابة المقالة.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

واصلت بيتكوين تسجيل مستويات قياسية جديدة في عام ٢٠١٩ هذا الأسبوع، بعد أن ارتفعت لتصل الى ٦٣٥٣ دولارًا في وقت سابق اليوم. وفي وقت كتابة المقالة، كان يتم تداول أكبر عملة مشفرة عند ٦٣٠٤ دولارات مع قيمة سوقية تبلغ ١١١ مليار دولار. وهذه هي أعلى حصة من السوق منذ ديسمبر عام ٢٠١٧، عندما كانت بيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ٢٠٠٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين على مدى سنة. المصدر: كوين ماركت كاب

وفي وقت كتابة المقالة، يمثل معدل هيمنة بيتكوين ٥٨٪ من إجمالي سوق العملات المشفرة.

نسبة إجمالي القيمة السوقية (الهيمنة). المصدر: كوين ماركت كاب

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ارتفعت إيثريوم (ETH)، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٢,١٪ ليتم تداولها عند ١٧٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة، حيث شهدت مكاسب متساوية تقريبًا على مدار الأيام السبعة الماضية، بزيادة ٢,٧٪.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وقد ارتفعت ريبل، وهي العملة المشفرة الثالثة من حيث القيمة السوقية، بنسبة قليلة تبلغ ٠,١٪ ليتم تداولها عند ٠,٢٩٨ دولار في وقت كتابة المقالة. ومع ذلك، انخفضت ثاني أعلى عملة بديلة حوالي ٣,٣٪ على مدى الأيام السبعة الماضية.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ارتفع إجمالي القيمة السوقية إلى أحجام منتصف نوفمبر ٢٠١٨، وهو ما يمثل ١٩٢ مليار دولار في وقت كتابة المقالة. وبلغ حجم التداول اليومي ٥٦ مليار دولار.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

بالأمس، توقع الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي ديجيتال، مايكل نوفوغراتز، أن عملة بيتكوين ستحطم أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال ١٨ شهرًا، مضيفًا أن عتبة ٦٠٠٠ دولار من المرجح أن تكون نقطة توقف، في حين أن نقطة السعر التالية ستكون ١٠٠٠٠ دولار.