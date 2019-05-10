تعرف على آخر تحديثات منصة بينانس بعد حادثة الاختراق

بعد حادثة الاختراق منصة بينانس وخسارتها نحو 7,000 بيتكوين بقيمة تتجاوز 42 مليون دولار, أعلنت المنصة إنها بصدد إجراء تجديد للإجراءات الأمنية لحماية عملائها.

وصرح الرئيس التنفيذي للمنصة, تشانجبينج تشاو, بأنه تم إجراء تغييرات مهمة تتعلق بواجهة برمجة التطبيقات (API) و التوثيق الثنائي (2FA) والتحقق من صحة عمليات السحب وذلك في منشور نشرته المنصة اليوم الجمعة.

ولم تكشف المنصة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه التجديدات, ولكنها ذكرت إنها تعمل على تحسين إدارة المخاطر وتحسين إجراءات معرفة عميلك (KYC) لمحافحة عمليات التصيد الاحتيالي, بالإضافة إلى عدد من التدابير الأمنية الإضافية.

كما ستتخذ منصة بينانس بعض الإجراءات خلال هذا الأسبوع وفي الأسابيع المقبلة من أجل استئناف الخدمات في أقرب وقت ممكن. ووفقاً لما جاء في المنشور فإن المنصة تتطلع إلى استئناف عمليات السحب والإيداع في مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر الرئيس التنفيذي أن منصة بينانس سوف تضيف دعماً لأجهزة التوثيق الثنائي (2FA) على الأجهزة مثل جهاز YubiKey قريباً, وسوف يتم توزيع 1000 وحدة من YubiKeys بمجرد إطلاق الخاصية.

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يجدر بالإشارة إلى أن منصة بينانس أعلنت عن فقدانها لـ 7,000 وحدة بيتكوين (BTC) يوم الثلاثاء الماضي وذكرت إن الهاكرز تمكنوا من الوصول إلى مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) وبيانات التوثيق الثنائي (2FA) مما سمح لهم بسحب البيتكوين من إحدى محافظ منصة بينانس, وتطرقنا إلى تفاصيل الإختراق في مقالة: “اختراق منصة بينانس وسرقة 42 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC)“

وبعد اكتشاف عملية الاختراق, تم تعليق عملية السحب والإيداع في المنصة بينما لم تتأثر عمليات التداول. وأضاف المنصة أنها ستغطي خسائر العملات باستخدام صندوق الطوارئ الخاص بها #SAFU.

علماً بأن الهاكرز قاموا بتحويل 2,500 بيتكوين عبر تقسيمها إلى مبالغ صغيرة وهي أحد الخطوات المعروفة لإخفاء ما إذا الهاكرز قرروا صرف العملات الرقمية أو لمجرد التمويه وهو ما تطرقنا إلى في “تقرير: عملات البيتكوين المسروقة من بينانس بدأت بالتنقل“.

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