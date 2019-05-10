ترتبط مشاريع العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير بآلية عملها وتطويرها.

وإذا ما تأخر تطويرها أو تحديث أحد آلياتها فإن ذلك يؤثر بشكل سلبي على أداء عملتها نظرا للبعد النفسي الذي ترسله للمستثمرين في العملة الذين يرون تهاون وعدم جدية المشروع وقد تجعلهم أيضا ينسحبون أفواجا أفواجا.

هبوط سعر عملة الكاردانو (ADA) بسبب تأجيل إطلاق “شيلي” هو أحد الأمثلة على ما أشرنا إليه في بداية الموضوع.

فبعد الموجة الاعلانية حول مشروع “شيلي” الذي سوقت له شركة الكاردانو منذ مدة والذي سيحمل قفزة نوعية وتحديث هام لشبكة كاردانو

والذي كان من المقرر إطلاقه قبل شهر من تاريخ نشر هذا الموضوع، إلا أن ذلك لم يحدث.

الأمر الذي أثار استياء العديد وترك عدة أسئلة مفتوحة حول مستقبل الشبكة.

وأثر سلبا أيضا على أداء عملة الكاردانو (ADA) والتي انخفض سعرها بنسبة -6% ووصلت لغاية 0.059 دولار في يوم الأمس.

الأمر الذي سيصعب أمر تصحيح الوضع والعودة لسابق مجدها حيث وصل سعرها لغاية 1.2 دولار في بداية يناير 2018.

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تأخر إطلاق شيلي راجع للبحوث العلمية الجارية حوله والتي ساهمت بشكل كبير جدا في تأخر إطلاقه حسب ما قدمه مؤسس الكاردانو “تشارلز هوسكينسون” والذي سبق وتناولنا الأمر في موضوع منفصل:

مؤسس الكاردانو (ADA): أكثر من 50 مطور يعمل على مشروع الكاردانو لحل مشكلة التبني

كما تقدم بفيديو على فيه بأن أكثر من 50 مهندس بدوام كامل يعملون على اتمام مشروع شيلي.

بالرغم من الانتقادات الموجهة للكاردانو نتيجة التأخيرات الحاصلة في عمليات التطوير إلا أن كاردانو (ADA) تعد واحدة من أبرز مشاريع البلوكشين وهو مايظهره أداء العملة أيضا على coinmarketcap أين تحتل العملة المرتبة العاشرة بقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ1.6 مليار دولار.

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