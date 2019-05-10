منصة Binance تناقش خطة جديدة بهدف إسترجاع الاموال المسروقة

ناقش الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس Changpeng Zhao فكرة إعادة تنظيم كتلة البيتكوين وفي هذه الرؤية ، سيتم إعادة توزيع الـ 7000 BTC التي سُرقت مؤخراً من منصة تبادل العملات الرقمية إلى المعدنين على شكل رسوم.

من الناحية النظرية ، يمكن أن يسهم الجهد المنسق مع المعدنين في إطار زمني محدد في تفريغ أرصدة المتسللين إلى بينانس .

لم تنبع الفكرة من Binance أو Changpeng Zhao ، وقد أكد Zhao نفسه على ذلك وإنما كانت فكرة المساهم في bitcoin Core جيريمي روبن:



أشارت BitMEX Research إلى أن هذه الفكرة قد تم طرحها من قبل في عام 2016 عندما تم إختراق منصة Bitfenix بمبلغ يصل إلى 120،000 BTC وتشير هذه الفكرة أن المكافآت المالية لإعادة تنظيم السلسلة لإحباط المهاجمين كانت أعلى بكثير من الحوافز للحفاظ على سلسلة بلوكتشين كما كانت .

في هذه الحالة ، يمكن أن تتعهد Bitfinex بالدفع للمعدنين على سبيل المثال 25 BTC للبلوك الواحد على الرغم من أن العديد من الـ blocks التي تتطلب إعادة معاملات السرقة و استبدالها بإنفاق مجموعة أموال من BitGo وفي التخزين البارد ولكي أكون واضح تماما أتمنى أن لا يحدث ذلك لأن المبدأ الأساسي لعملة البيتكوين يتمثل في قدرتها على تحقيق الامركزية وإذا تم هذا الأمر بالنسبة لعملة البيتكوين فبالتأكيد ستكون هذه هي البداية المأساوية لبيتكوين.

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تعتمد فكرة أن Binance يمكن أن يعيد تنظيم كتلة البيتكوين أن كان ذلك ممكن تقنياً ، وباعتبار أن المعدنين سيكونون على إستعداد للتعاون معهم .

إن فكرة إعادة كتابة بلوكتشين لتفيد منظمة واحدة تضع في اعتبارها الإختراق DAO السيئ السمعة ، حيث قامت Ethereum بإعادة تنظيم سلسلتها لاستعادة الأرصدة المسروقة.

وبعدها قررت مجموعة أقلية من معدني Ethereum والمستخدمين أن قابليتها للتغيير كانت أكثر أهمية ، مما أدى إلى إنقسام عملة إيثيريوم وظهور Ethereum Classic.

يعتقد الناس أن هذا سيحدث على الأرجح إذا حاولت Binance أو أي منصة تبادل عملات رقمية آخرى القيام بعمل مماثل مع Bitcoin.



بشكل عام ، تعمل بيتكوين على فكرتين أساسيتين أولاً أن المعاملات غير خاضعة للرقابة وثانيا هو أن هناك 21 مليون وحدة إمدادات يمكن التنبؤ بها غطاء للـ Bitcoin. و لا يمكن التقليل من شأن الضرر النفسي الذي قد يحدثه “إعادة كتابة السلسلة ” على ساحة العملات الرقمية ككل .

أوضح CZ أن الهدف من إعادة كتابة بيتكوين بلوكتشين لن يكون لاستعادة الأموال إلى Binance ولكن لإبعادها عن المهاجمين.

إن الفكرة ، التي تمت مناقشتها لفترة وجيزة ، تحظى حاليًا بمزيد من الإهتمام على Twitter أكثر من الهجوم نفسه.

الجانب الأكثر أهمية لمثل هذه الخطوة هو أنه من المؤكد أن يهز ثقة المستثمرين في البيتكوين ويمكن أيضا أن نتوقع انخفاض الأسعار في جميع العملات الرقمية ليس من الواضح ما إذا كان المال سيبقى في وضع العملات الرقمية على الإطلاق أم أن أي خطوة لحماية مؤسسة واحدة ستؤدي إلى كسر النظام بأكمله.

المصدر :CCN.com

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