“فيزا” تعلن عن استحواذها على شريك شركة الريبل (Ripple)

شركة “فيزا” أحد أشهر الشركات المالية حول العالم والتي تضم أكثر من 21 ألف مؤسسة مالية عبر العالم أعلنت عن استحواذها على شريك شركة الريبل المتمثل في شركة شبكة المدفوعات Earthport.

وتعرف Earthport بعلاقتها مع شركة الريبل والتي لديها شبكة تعاملات مالية في 87 دولة. وتم تقدير صفقة استحواذ VISA على Earthport بـ331 مليون دولار.

عملية الاستحواذ تمت بتوصية من مجلس ادارة شركة فيزا وبعد منافسة مع شركة ماستركارد التي كانت تسعى هي أيضا للاستحواذ على Earthport.

بالنسبة لعملية الاستحواذ فإن شركة “فيزا” تهدف من خلالها لتقديم بديل عصري ينافس الشركات المالية مثل “سويفت”.

حيث سيستفيد مستخدمي “فيزا” سواء أفراد أو شركات من امكانية ارسال أموالهم عبر العالم بسرعة أعلى وبتكلفة أقل.

صرح السيد “بيل شيلي” المسؤول عن الدفع العالمي في شركة “فيزا” حول عملية الاستحواذ قائلا:

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فيزا ستغير طريقة ارسالنا للاموال وستجعلها أكثر سرعة وامان وبأقل الأسعار. الاستحواذ على Earthport سيطلق العنان لقوة فيزا التي ستتحرر من البطاقة وستمكن العملاء من اجراء دفوعاتهم المالية من أي حساب بنكي في جميع أنحاء العالم.

لحد الساعة لا يمكن الجزم بأن خبر استحواذ “فيزا” على شريك شركة الريبل له أي تأثير على الريبل أو عملة XRP.

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