هيئة الأوراق المالية والبورصات تنظر في طلب جديد لصندوق بيتكوين متداول في البورصة

تام شمس - الجمعة 10 مايو 2019 03:02 مساءً -

تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالولايات المتحدة بمراجعة طلب جديد لصندوق عملات مشفرة متداول في البورصة (ETF)، وذلك حسبما أظهرت وثائق تم نشرها يوم ٩ مايو.

ويأتي المنتج من كريسنت كريبتو إندكس سرفيسز، وهي شركة تابعة لمؤسسة كريسنت كريبتو أسيت مانجمنت للاستثمار المعياري والمؤشر السلبي.

وستشمل مجموعة من كل من بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، وتكون نشطة في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) تحت علامة "XBET".

ويؤكد الطلب أن "XBET هو صندوق متداول في البورصة. وهذا يعني أن معظم المستثمرين الذين يقررون شراء أو بيع أسهم XBET يقدمون طلباتهم التجارية من خلال وسطاءهم وقد يتحملون عمولات ورسوم السمسرة المعتادة". ويتابع ذاكرًا:

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"من المتوقع أن يتم تداول XBET في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز" XBET "وسيتم شراؤه وبيعه على مدار يوم التداول عند المزايدة وطلب أسعار مثل الأوراق المالية الأخرى المتداولة في البورصة."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف مرارًا، لم تعتمد هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد أي شكل من أشكال صناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة لسوق الولايات المتحدة.

حيث كانت المخاوف المتعلقة بالامتثال تعني أن عمليات الرفض جاءت بشكل متكرر منذ أول محاولة لإطلاق المنتج في مارس ٢٠١٧، مع التأخير الذي ساهم في التقدم البطيء بالفعل.

وفي الوقت نفسه، ألمح المنظمون أنفسهم إلى أنهم واثقون من أنه في مرحلةٍ ما في المستقبل، سوف يفي صندوق متداول في البورصة بجميع المتطلبات الضرورية، وهي وجهة نظر يتردد صداها بين شخصيات الصناعة.