بعد اختراق بينانس… تعرف بالأرقام على المبالغ التي تم سرقتها من منصات تداول العملات الرقمية

مع الإختراق الأخير لـ منصة بينانس, فقد تجاوز إجمالي المبالغ التي تم سرقتها من منصات تداول العملات الرقمية 1.35 مليار دولار. ووفقاً لبحث تم نشره على موقع The Block, فإن ما يقارب من 59 في المائة من هذه المبالغ تم سرقتها في عام 2018 لوحده.

يجدر بالإشارة إلى أن عدد المنصات التي تم اختراقها سنوياً منذ عام 2012, تعد كما هي تقريباً إلا أن ما تغير هو متوسط المبالغ المسروقة وهذا قد يعود بسبب ارتفاع أسعار العملات الرقمية.

عام 2019, شهد اختراق 4 منصات لتداول العملات الرقمية, وبلغت المبالغ التي تم سرقتها من منصات تداول العملات الرقمية ما يقارب 69 مليون دولار. علماً بأن عام 2014, كان عاماً هاماً في عالم الاختراقات بسبب اختراق منصة Mt Gox والذي مثل 99 في المئة من المبالغ المسروقة في ذلك العام.

العام الماضي, شهد أكبر المبالغ التي تم سرقتها من منصات تداول العملات الرقمية, حيث خسرت منصة Coincheck ما يقارب من نصف مليار دولار وذلك ما يمثل 62 في المئة من خسائر عام 2018.

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في المجموع, كان هناك 42 اختراقاً لـ منصات تداول العملات الرقمية وذلك وفقاً لبيانات The Block, ولكن من المحتمل وجود المزيد من الاختراقات الصغيرة التي لم يتم الكشف عنها, وبالتالي فإن المبالغ الفعلية التي تم سرقتها من منصات تداول العملات الرقمية قد تكون أعلى من ذلك بكثير ما إذا تم الكشف عنها.

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