تطبيق تعدين العملات المشفرة "هوني ماينر" متوفر الآن على "ماك أو إس"

تام شمس - الجمعة 10 مايو 2019 03:54 صباحاً - أعلنت شركة "هوني ماينر" الناشئة لتعدين العملات المشفرة في نيو جيرسي عن توفر تطبيق التعدين لنظام التشغيل أبل ماكنتوش، وذلك حسبما أعلنت الشركة في منشور مدونة بتاريخ ٩ مايو.

ويتم تشغيل تطبيق هوني ماينر في الخلفية، حيث يستخدم وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين لتعدين بيتكوين (BTC). حيث تدعي الشركة الناشئة أنها تُضمن ميزات للتطبيق مثل التعدين بينما تكون أجهزة كمبيوتر المستخدمين خاملة، وسجل نشاط يحتوي على إحصائيات التعدين الحالية والعملات والأجهزة المستخدمة وعمليات السحب وغيرها.

وبينما تقوم شركة هوني ماينر بتوسيع عروضها، فإن خدمات تعدين العملات المشفرة الأخرى قد خفضت من قدراتها، أو أغلقت كليًا بعد سوق الهبوط في العام الماضي.

حيث أعلنت خدمة تعدين العملات المشفرة الأخرى، كوين هايف، عن إغلاقها في فبراير، حيث أن المشروع أصبح غير صالح اقتصاديًا. وتفيد التقارير أن كوين هايف اضطرت إلى إيقاف خدماتها وسط انخفاض بنسبة ٥٠٪ في معدل الهاش بعد آخر انقسام كلي لمونيرو (XMR).

وحسبما أُفيد يوم أمس، فإن معدل الهاش لعملاقة تعدين العملات المشفرة الصينية بيتماين قد انخفض بشكل ملحوظ خلال آخر ٣٠ يومًا. ووفقًا للبيانات التي تحلل معدل الهاش لجميع الأجهزة التي تملكها بيتماين، والتي يتم تحديثها مرة واحدة كل ٣٠ يومًا، انخفضت خوارزمية هاش SHA٢٥٦ - المستخدمة في شبكة تعدين بيتكوين - من ١٦٩٢,٣٥ كوادريليون هاش في الثانية في مارس إلى ٢٣٧,٢٩ كوادريليون هاش في الثانية اعتبارًا من بداية مايو.