تام شمس - الجمعة 10 مايو 2019 03:54 صباحاً - قال المدير المالي (CFO) لشركة المدفوعات الرائدة "باي بال" إن الشركة مترددة في المشاركة في قطاع العملات المشفرة، وذلك أثناء مقابلة مع ياهو فاينانس يوم ٧ مايو.
وفي معرض حديثه عن خطط العملات المشفرة المستقبلية للشركة، أوضح المدير المالي لباي بال "جون رايني" أن الشركة سمحت سابقًا لتجارها بقبول عملة بيتكوين (BTC) كطريقة للدفع، لكنهم رأوا بعد ذلك عدم استقرار وتذبذب العملة. حيث أوضح راينى قائلًا "إذا قفل التاجر عملة مشفرة فسيكون عليه تحويلها سريعًا إلى عملة أكثر استقرارًا مثل اليورو أو الدولار"، مضيفًا:
"لدينا فرق تعمل بشكل واضح على بلوكتشين والعملات المشفرة أيضًا، ونريد أن نشارك في ذلك أيًا كان الشكل الذي سيتخذه في المستقبل. وأعتقد أنه من المبكر بعض الشيء الآن."
كما كشف رايني أيضًا أن باي بال قام باستثمار قيمته ٥٠٠ مليون دولار في شركة شبكة النقل أوبر، لأن الشركتين تنويان تطوير منصة مدفوعات بشكل مشترك.
وفي منتصف أبريل، فازت باي بال ببراءة اختراع للأمن السيبراني عن نظام بعنوان "تقنيات الكشف عن برامج الفدية الخفية والتخفيف من حدتها"، والتي تهدف إلى تحسين اكتشاف برامج الفدية ومنعها من إعاقة وصول المستخدمين إلى ملفاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير المالي لشركة باي بال: الشركة غير مهتمة بقطاع العملات المشفرة الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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