ماذا يجب ان تفعل بعد اختراق منصة التداول التي تستخدمها؟

على خلفية عملية القرصنة الأخيرة التي تعرضت لها منصة بينانس التي تعد واحدة من أكبر منصات تداول الكريبتو في العالم.

اختراق منصة بينانس وسرقة 42 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC)

بعد اختراق منصة بينانس … هنا ملخص حديث الرئيس التنفيذي للمنصة

هناك بعض التدابير الوقائية والأفعال الواجب القيام بها عند تعرض منصة التداول التي تستخدمها للاختراق وذلك للخروج بأقل الأضرار الممكنة.

يمكن تقسيم هذه التدابير الوقائية حسب الخط الزمني لحادثة الاختراق ومعرفة أكبر قدر من التفاصيل للخروج من المنصة المخترقة في الوقت المناسب.

في 24 ساعة الأولى من عملية الاختراق

تسعى أغلب منصات تداول العملات الرقمية للتغطية والتعتيم حول عملية القرصنة والاختراق في أول الأمر للكشف عن مدى الضرر وتداعياته، فإن كان أمر الاختراق لم يكلف المنصة الشيء الكبير فتسير المنصة بشكل عادي وكأن شيء لم يحدث حفاضا على سمعتها، وتبقى الجهات المقربة والموظفين داخل المنصة فقط من يعلم.

وإن كان الضرر أكبر فتبدأ التسريبات وحالة الهلع تصل للمستخدمين.

في هذه الفترة 24 ساعة الأولى هي الفترة الأهم على الاطلاق إذ يمكن تفادي عملية الاختراق من أن تصل لرصيدك وذلك بالتأكد الجيد من حدوث عملية القرصنة من عدمها وذلك بزيارة الحساب الرسمي للمنصة على وسائل التواصل الاجتماعي والاطلاع على أي تصريح أو إعلان جديد.

إذا ثبتت عملية القرصنة هنا الدخول الفوري للمنصة وتغيير معلومات وبيانات الدخول أمر ضروري للغاية, بالرغم من أن أغلب المنصات تكون خارج الخدمة في حالة تعرضها للقرصنة في هذه الفترة من عملية القرصنة.

إلا أن المحاولة لا تضر شيئا.

كما يمكن نقل رصيدك من البيتكوين والعملات المشفرة التي تمتلكها لمكان آمن سواء محفظة باردة أو ساخنة في منطقة أخرى لحين هدوء العاصفة.

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بعد مرور أيام من عملية الاختراق

إذا ثبتت عملية اختراق المنصة التي تستخدمها وذلك بعد الاطلاع على التقارير الاخبارية المنشورة.

هنا نشير إلى ضرورة تحري مصدر الأخبار التي يجب أن تكون مصادر موثوقة ويعتمد عليها في معرفة تفاصيل القضية.

كما يمكن تفعيل خاصية جوجل نيوز ومتابعة المنصة المخترقة التي تستخدمها لمعرفة أي حيثيات جديدة حولها.

في حالة ما إذا كانت المنصة احتيالية ولم تتعرض لأي اختراق وإنما عملية نصب هنا يجب الانتباه إلى ضرورة الاتصال بباقي المستخدمين الذين هم في نفس وضعك لتشكيل ضغط جماعي والعمل بشكل موحد لمحاولة استرجاع ما تم سلبه.

بعد مرور أشهر وأعوام

عادة وبعد مرور وقت طويل (أشهر وأعوام) من عملية الاختراق فيمكن أن يسترد المستخدمون أموالهم من عدمه وتغلق القضية.

إلا في حالات نادرة أين يستمر تتبع القضية أعوام مثل قضية Mt.Gox التي انتهت بحلها وإعلان حالة الافلاس.

جميع الاجراءات المذكورة أعلاه ضرورية وهامة وخاصة إذا كانت في وقتها.

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