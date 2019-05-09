مصادر مجهولة: فيسبوك قد يعلن عن عملته المشفرة في الربع الثالث

تام شمس - الخميس 9 مايو 2019 07:53 مساءً - أفادت "بلومبرغ" يوم ٨ مايو أن عملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقوم بتعيين موظفي باي بال قبل إطلاقه للعملة المشفرة المزعومة.

حيث أخبرت مصادر مجهولة الصحيفة أن فيسبوك، الذي أثيرت الشائعات حول دخوله المخطط له إلى مجال بلوكتشين والمدفوعات لمدة عام تقريبًا، يمكن أن يُطلق توكنه الخاص في أقرب وقت ممكن في الربع الثالث من عام ٢٠١٩.

وقد بدأت الشركة في التعاقد مع فريق بلوكتشين مخصص العام الماضي، تحت رعاية ديفيد ماركوس، وهو نفسه رئيس سابق لشركة باي بال.

والآن، يأتي حوالي ٢٠٪ من أعضاء الفريق البالغ عددهم ٥٠ عضوًا من منصة المدفوعات، وهو وضع يشبه ما يسمى بالمجموعة التنفيذية "باي بال مافيا" في أوائل العقد الأول من القرن العشرين.

وقد اشتهرت المجموعة بتقدمها في مجال الدفع الإلكتروني الناشئ في ذلك الوقت، حيث تضمنت الآن رواد أعمال مشهورين مع ميل للعملات المشفرة - إيلون مسك وريد هوفمان وبيتر ثيل.

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وحسبما أفاد كوينتيليغراف، من المرجح أن تنطلق العملة المشفرة لأول مرة على فيسبوك في شكل عملة مستقرة تحمل اسم "فيسبوك كوين".

وفقًا لمصادر الأسبوع الماضي، تجري الشركة محادثات مع فيزا وماستركارد المحيطة بالمشروع، بينما تسعى إلى جمع استثمارات يبلغ مجموعها مليار دولار.

كما أخبر مصدر آخر وسائل الإعلام أن فيسبوك حصل على علامة "ليبرا" التجارية، والتي سيتم ربطها بالدولار الأمريكي ولديها مجموعة من التطبيقات.

وقد رفضت مصادر من فيسبوك نفسها التعليق على التطورات.