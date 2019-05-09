بيتكوين المسروقة في اختراق باينانس انتقلت إلى سبعة عناوين

تام شمس - الخميس 9 مايو 2019 07:53 مساءً - تم نقل الغنائم التي تم الحصول عليها من اختراق بورصة العملات المشفرة باينانس بالأمس إلى سبعة عناوين، وذلك حسبما أفاد منفذ أخبار العملات المشفرة "ذا بلوك"يوم ٩ مايو.

ونتج عن الاختراق سرقة حوالي ٧٠٧٤ بيتكوين (BTC) - تبلغ قيمتها حوالي ٤٢,٨ مليون دولار في وقت كتابة المقالة - سُرقت من المحفظة الساخنة للبورصة. وكان للمعاملة ٤٤ ناتجًا، ٢١ منها كانت عبارة عن عناوين فصل توقيعات أصلية، وتلقت تلك العناوين ٩٩,٩٧٪ من الأموال.

ووفقًا لما ذكره "ذا بلوك"، تم نقل الأموال من هذه العناوين البالغ عددها ٤٤ عنوانًا منذ ذلك الحين إلى سبعة عناوين، ستة منها تحتوي على ١٠٦٠,٦ بيتكوين، في حين يمتلك واحد منها ٧٠٧,١ بيتكوين. في السابق، كانت شركة تأكيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أكدت أن تحليلها أظهر كيف تم نقل ١٢٢٧ بيتكوين إلى عنوانين جديدين، أحدهما يحمل ٧٠٧ عملات، والآخر ٥٢٠.

وقد كرس الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ تشاو جلسة "اسألني أي شيء" (AMA) مباشرة على تويتر أمس لمعالجة مخاوف المجتمع في أعقاب الاختراق، كما ناقش أيضًا فكرة إعادة تنظيم سلسلة بيتكوين.