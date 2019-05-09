منصة Bitfinex تنجح بالحصول على التزامات بقيمة مليار دولار لشراء عملة (LEO) الرقمية

وفقاً لأحد المستثمرين في منصة Bitfinex, فإن الشركة الأمر تلقت تعهدات بقيمة مليار دولار مقابل شراء عملة (LEO) الرقمية وهي العملة الرقمية الخاصة بالمنصة.
وقال دونغ زهاو, مؤسس DGroup و مستثمر في Bitfinex, أن هناك احتمال كبير ألا تقوم منصة Bitfinex بإجراء بيع عام لـ عملة LEO الرقمية والإكتفاء بمرحلة البيع الخاص.
وصرح تشاو لـ CoinDesk, بأن المنصة تلقت التزامات وتعهدات بقيمة 1 مليار دولار من عملة الدولار الرقمي (USDT), وهي العملة الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي والصادرة من قبل شركة التيثر.
يجدر بالإشارة إلى أن هذه التعهدات تحتوي على بعض الشروط التي تتيح للأفراد التراجع عن الصفقة. وبهذا, فإن منصة Bitfinex لم تنجح بعد في جمع المبلغ المطلوب. وقال تشاو, إذا انسحب أي من هؤلاء المستثمرين فسيتم إجراء عملية البيع الجماعي والعام عبر المنصة.
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علماً بأن شركة Bitfinex صرحت عن نيتها عن إطلاق عملة رقمية خاصة بها وذلك بعد أيام من اتهام المدعي العام في نيويورك أن المنصة خسرت مبالغ تقارب 850 مليون دولار.
وأضاف تشاو, إن شركته DGroup قد استثمرت بالفعل في شراء عملات LEO الرقمية ولكنه رفض الكشف عن المبلغ. ويأتي هذا الخبر بعد يوم واحد من إصدار منصة Bitfinex ورقة العمل الرسمية في موقعها الإلكتروني.
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