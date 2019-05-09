تقرير: عملات البيتكوين المسروقة من بينانس بدأت بالتنقل

بعد عملية القرصنة الأخيرة التي أصابت منصة بينانس والتي تم من خلالها سرقة 42 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC,أظهرت بعض التقارير الاخبارية الحديثة بأن هذه العملات المسروقة من بينانس بدأت بالتنقل.

حيث أشار فريق coinfirm عن بداية تنقل البيتكوين المسروق من بينانس والمقدر بـ7000 وحدة بيتكوين ما يعادل (42 مليون دولار) ووفقا للمصدر ذاته فقد تم رصد الحركة يوم أمس على الساعة 4:11 صباحا إذ تحركت 1214 وحدة بيتكوين (7.16 مليون دولار) لعناوين محافظ جديدة، وتم تحويل 1337 بيتكوين نحو اثنين من العناوين الجديدة أيضا.

تعتبر قرصنة منصة بينانس رابع عملية قرصنة تحدث في هذه السنة 2019 بعد قرصنة كل من Cryptopia DragonEx ، Bithumb.

بالعودة والنظر لما حدث من اختراق لمنصة بينانس نجد أن الهاكرز تمكنو من تجاوز الحماية الأمنية للمنصة, واستغلال أحد الثغرات ليتمكنو من سحب 7000 بيتكوين من محفظة ساخنة من محافظ بينانس.

بعدها قامو بتقسيمها لمبالغ في محافظ صغيرة. وبالنظر لطبيعة عمل البلوكشين نجد من السهل تتبع حركة البيتكوين المسروق لكن بدون القدرة على معرفة من أنشأ المحافظ وحول لها.

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عمليات تقسيم المبلغ المسروق لمبالغ صغيرة هو بهدف محو المسارات وتعقيد عملية التعقب وليساعد في الأخير على تبيضها وغسيلها وجعلها أموال شرعية.

في الأخير نقول بأن على منصات التداول أن تركز أكثر على الجانب الأمني وتجعله شغلها الشاغل حتى لا تتكرر مثل هاته العمليات الاحتيالية التي في الغالب يدفع ثمنها المستخدمون.

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