إيردروب Ontology Gas

تعد شركة Ontology بالخطوة الأولى منصة تعاون موثوق بها ، فهي مشروع بلوكتشين عام جديد عالي الأداء ، توفر شركة Ontology بروتوكولات و أنظمة عامة عالية الأداء تتضمن سلسلة من شبكة وأنظمة العقود الذكية.

يدعم إطار عمل بلوكشين ONT أنظمة البلوكشين العامة ، وهو قادر على تخصيص سلاسل عامة مختلفة للتطبيقات الغير مركزية (dApps) .

ماهو النموذج الإقتصادي لعملة Ontology ؟

يعتمد وجود Ontology على نموذج اقتصادي ثنائي الرمز او مايسمى بنظام الإجماع (Triones Consensus System) , بحيث تقسم شبكة Ontology الى رمزين من العملات هم ONT (العملة المسؤولة عن خدمات السلسلة الرئيسية) و ONG (رمز الأداة المساعدة لعمليات السلسلة الرئيسية) ، بحيث تتبع شبكة NEO هذا النظام ايضاً لعملتيها NEO و GAS ، والتي تم بناء Ontology من خلال منصة الـ NEO في الأساس .

يتم تداول كلا العملتين على اكبر المنصات ، ويمتلكان شعبية كبيرة في مجتمع العملات الرقمية ، بحيث تتصدر ONT المرتبة 21 في CoinMarketCap ، في لحظة كتابة هذا المقال ، بقيمة سوقية تتجاوز 500 مليون دولار ..

لمحة حول الإيردروب :

بعد اطلاق تطبيق محفظة ONTO ، والتي تعد من التطبيقات الغير مركزية مفتوحة المصدر ، تم تخصيص 20 الف من عملة ONG كإيردروب ، سيتم توزيع للمشتركين الذين سيقومون بتحميل التطبيق ، واتمام بعض المهام البسيطة .

رقم الإيردروب : 71

إسم العملة : Ontology Gas

رمز العملة : ONG

كمية قطع التوزيع : 48

القيمة : 18 $

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

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موعد نهاية الايردروب : 2019-06-15

1. قم بتحميل محفظة ONTO كخطوة اولى :

2. بعد تحميل المحفظة قم بالتسجيل ، والأحتفاظ جيداً بكلمات الباك اب الخاصة بالمحفظة .

3. قم بالتسجيل بالموقع التالي وربط حساباتك الأجتماعية بالموقع : https://gleam.io/2cbXn/ont-developer-bounty-program

4. سيتطلب منك التسجيل وضع اسمك ، وايميلك الخاص ، و عنوان محفظتك التي ستجلبه من التطبيق الذي تم تحميله في الخطوة الأولى .

5. بعد الإنتهاء من كافة خطوات التسجيل , ستظهر لك قائمة المهام ، والتي هي عبارة عن الأشتراك في مجموعتهم على تلغرام ، ومتابعتهم على تويتر وديسكورد و منتدى ريديت و ميديام ، ومتابعة قناتهم على تويتر ومشاهدة احدى الفيديوهات ، وهذا المهام سنصنفها انها من المستوى الأول .

6. اما عن مهام المستوى الثاني , فهي كتابة مقالة لاتقل عن 200 كلمة عن مشروع Ontology ، وانشاء فيديو على قناتك على اليوتيوب ,عن مشروع العملة ، وايضاً يوجد مهام لحل استبيان من 12 سؤال حول مشروع العملة ستجد جميع الأجوبة ضمن صفحتهم على Github البرمجية : https://github.com/ontio/documentation

بأمكانك النظر للسبريد شيت الخاص بتصنيف توزيع النقاط لمعرفة المزيد حول الإيردروب : https://docs.google.com/document/d/195BXcSoTdCqpt6CjH3_61PI_Ps8nty0hxM6vl_-siuI/edit#

المهام ليست جميعها مطلوبة ، فيمكنك تجاهل اي مهمة قد تكون خارج نطاق خبرتك .

يتم اتباع نظام الأدخالات (Entries) ، فكل 100 يساوي 1 ONG .

في مهمة المقال في المستوى الثاني يجب ان تكون المقالات حصراً على منتدى BitcoinTalk و صفحتك على ميديام .

التوزيع سيكون بعد الإنتهاء من حملة الإيردروب بأسبوعين .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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