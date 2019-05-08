دعوى قضائية ضد OneCoin بعد سرقة 4 مليارات دولار عبر “مخطط بونزي الإحتيالي”

قامت مستثمرة تعرضت لعملية احتيالية برفع دعوى قضائية ضد شركة OneCoin, والذي يُزعم انها أحد أكبر العمليات الإحتيالية في عالم الكريبتو بقيمة 4 مليارات دولار.

وقال سيلفر ميلر, محامي المستثمرة, لـ موقع The Block: “لقد خدع فريق عمل OneCoin ومروجوها المستثمرين من مختلف أنحاء العالم واستطاعوا جمع استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار كقيمة لعملة رقمية مشفرة لم يكن لها وجود على الإطلاق.”

وأضاف أن حجم عملية الإحتيال مذهل, كذلك وجود مستثمرين ممن تعرضوا للإحتيال ولا زالوا مستمرين في الدفاع عن المشروع والترويج له حتى يومنا هذا.

وتقوم الدعوى إن أحد الضحايا, كريستين جرابليس, خسرت 130,000 دولار منذ أن استثمرت لأول مرة في مشروع OneCoin في عام 2015, ,وتسعى إلى استرداد هذه الأموال بالإضافة إلى الأضرار. كما انها تسعى ايضا إلى اتخاذ إجراء جماعي نيابة عن المستثمرين الآخرين الذين فقدوا أموالهم في مخطط “بونزي الإحتيالي”.

ووفقاً للشكوى, فإن مشروع OneCoin كذب على العملاء بذكرهم أن الشركة تدير “مجمعات لتعدين العملات الرقمية” و يمكن الاستفادة منها من خلال شراء العملات الرقمية الخاصة بهم.

وفي حقيقة الأمر “فإن مشروع OneCoin لا يمتلك أي مجتمع للتعدين على الإطلاق, إنما قامت الشركة ببساطة بجمع الأموال دون تنفيذ لأي من وعودهم” وفقاً للشكوى.

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استمرت الشكاوي حول مشروع OneCoin منذ عام 2016 على أقل تقدير, عندما أصدرت الجهات الرسمية في بلجيكا تحذيراً بشأن هذا المشروع الذي تم تأسيسه من قبل Ruja Ignatova.

تزعم وثيقة الدعوى القضائية أن OneCoin يشجع المستثمرين على جذب المزيد من المستثمرين عن طريق تقديم مكافآت لهم, مدعية أنه يمكن للمستثمرين الحصول على 10 – 25 في المئة لكل عضو جديد يقوم بالإستثمار في مشروع OneCoin.

من خلال هذه الاستراتيجية التسويقية والتي تعرف بـ “مخطط بونزي”, جذبت OneCoin أكثر من 3 ملايين مستثمر حول العالم, حسب ما زعمت به الشركة. كما ارتفع سعر العملة من 0.56 دولار إلى 33.60 دولار بحلول يناير 2019.

كما ذكرت “بلومبيرج” إن مؤسس المشروع Ruja Ignato وشقيقه Konstantin قد تم اتهامهما بالتآمر وارتكاب عمليات احتيالية فيما يتعلق بـ “مخطط بونزي” وتم القبض على مؤسس المشروع في دولة الهند في وقت سابق.

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