يقوم موقع Satoshi بتشغيل العد التنازلي لـلكشف عن هوية صانع بيتكوين

من هو ساتوشي ناكاموتو ؟

كما هو الحال فإن وراء كل شي موجود شخص ما فعلى سبيل المثال بدأت صناعات السيارات لأول مرة من خلال هنري فورد ، وأطلق ستيف جوبز الهاجس بالهواتف الذكية ومع ذلك فإن صناعة العملات الرقمية ، التي تبلغ الآن 170 مليار دولار ، لا يزال من غير المعروف من هو الذي وراءها .

يقوم موقع جديد على الإنترنت بجولات على شبكة التواصل الإجتماعي ، مما أثار تكهنات حول ما يمكن أن يعنيه الموقع لسر ساتوشي ناكاموتو وقد تم إطلاق الموقع Gotsatoshi.com في نهاية هذا الأسبوع الماضي دون أي إشارة إلى من قام ببناء الموقع ، أو ما هو المقصود منه.

لقد أنجز الرجل أو المرأة أو المجموعة التي تحمل الإسم الياباني المستعار”ساتوشي ناكاموتو” شي شبه مستحيل من خلال البقاء مجهول الهوية لمدة عقد فهذا يعتبر إنجاز رائع في العصر الرقمي.

هناك العديد من النظريات لكن الهوية الحقيقية لساتوشي ناكاموتو هي وراء سبب إنشاء عملة بيتكوين في المقام الأول.

اقترح البعض أن تصميمه بيتكوين الرائع يعني أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أو وكالة الأمن القومي (NSA) أو غيرها من الجهات الراعية الرسمية لديها القدرة على تصميم شبكة لامركزية مثل Bitcoin وقد تكون هي الشخص وراء العملة الأكثر شهرة .

أو ربما قد تكون بيتكوين أداة تحقيق من قبل تطبيق القانون لتعقب الأعمال غير الشرعية وبالتالي ، يجب أن يبقى الشخص أو المجموعة التي تقف وراء قناع ساتوشي مجهولًا أو سيواجه خطرًا من بعض الأشخاص مثل عصابات المخدرات وتجار الأسلحة .

آخرون (مثل Crige Wright) يدعون أنهم مخترعو بيتكوين .

طوال شهر أبريل ، قام رائد برامج مكافحة الفيروسات John McAfee و مالك Bitcoin SV Craig Wright بإلقاء المزاعم والشتائم وحتى الدعاوى القضائية حيث إدعي الأول إنه تحدث مع السيد ناكاموتو الحقيقي ، بينما ادعى Right منذ فترة طويلة أنه هو ساتوشي “نفسه “.

العديد من هذه الإدعاءات تفتقر إلى الدليل ، وتعمل كأداة لإعادة النظر في الموضوع مرارًا وتكرارًا.

في تغريدة بتاريخ 16 أبريل ، قال مكافي:

هناك على الأقل أكثر من عشرة من أتباع العملات الرقمية الذين يعرفون الهوية الحقيقية لساتوشي و يمكنني أن أؤكد لكم ، 100 ٪ ، أنه ليس كريج رايت.



وعد مكافي بعد ذلك بالكشف عن هوية ساتوشي الحقيقية :

قمت بحماية هوية ساتوشي حتى الآن ولكن لقد حان الوقت لإنهاء هذا الأمر حيث بدأ البعض يزعمون أنهم ساتوشي ، فنحن ننفق الوقت والطاقة في البحث عنه – إنها فقط مضيعة للوقت كل يوم سأضيق هوية ساتوشي حتى يكشف عن نفسه ، أو أكشفه.

ولكن بعد ذلك بوقت قصير ، تلقى مكافي خطابًا من محاميه نصح فيه بعدم الكشف عن هوية السيد ناكاموتو.

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هل الموقع الجديد وسيلة لكشف مجهول الهوية ناكاموتو عن بعد؟ أم هو تحويل لإنجاز جدول أعمال آخر؟ مثل إتهام الشخص الخطأ بأنه ساتوشي … بحيث يمكن لمخترع البيتكوين الحقيقي الإسترخاء في سلام و الإبتعاد عن وسائل الإعلام والتدقيق التنظيمي.

يبدو أن العد التنازلي يتوافق مع مؤتمر CoinDesk’s Consensus 2019 حيث أنه واحد من أهم و أكبر مؤتمرات بلوكتشين في العالم ومن المحتمل أن يحاول فريق العلاقات العامة جذب الإنتباه عن طريق التلميح إلى كشف الهوية الحقيقة لساتوشي .

في الوقت الحالي ، إن ساتوشي ناكاتامو يمشي بشكل غير مرئي في مؤتمرات واجتماعات بلوكتشين ربما يقدم نفسه كصاحب متجر أو سائح أو مدرس ، لكن مع ذلك يمتلك ما يقرب من 700000 بيتكوين وفقًا لدراسة 2018 BitMEX.

إذا كان ساتوشي سيكشف عن نفسه ، فربما يتعين عليه إيقاف الناس الذين يزعمون أنهم هم من قامو في صناعة بيتكوين في مراحله الأولى ، والذي لا يزال بحاجة إلى التوجيه و الابتكار .

في ذروة تقييم البيتكوين ، احتل Satoshi المرتبة الـ 90 الأكثر ثراءً في العالم بقيمة 14 مليار دولار.

المصدر :CCN.com

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