أحد مؤسسي الإيثيريوم: كل شيء في شبكة الإيثيريوم بحاجة إلى تطوير

الإيثريوم ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية الاجمالية بعد البيتكوين.

شبكة الايثريوم وسعت النظر أكثر نحو تقنية البلوكشين وأظهرت نقاط قوتها وبخاصة تقنية العقود الذكية.

بالرغم من كل ذلك فإن عملة الايثريوم وشبكتها مرت بعدة أزمات أبرزها أزمة نهاية سنة 2018 أين تلقت عدة آراء من جهات مختلفة تخبر بأن العملة والشبكة أنتهت وإنها في عداد الموتى.

إلا أنها أثبتت العكس واستعادت مكانتها كثاني أكبر عملة بعد أن تجاوزتها عملة الريبل لبعض الوقت.

مؤخرا صرح أحد مؤسسي الإيثيريوم بأن كل شيء في شبكة الإيثيريوم بحاجة إلى تطوير وأن شبكة الايثريوم الأصل في بنائها وفي كيفية عملها أنها بنيت لتتطور وتتوسع بشكل أكبر ومستمر.

التصريح الأخير صرح به “جوزيف لوبين” في حواره مع “توم شونيسي” من “دلفي ديجيتال”

حيث تحدث “لوبين” حول المصاعب الكبيرة والتحديات التي مرت بها الايثريوم مؤكدا بأنها كانت طيلة الوقت في نمو بطيء.

وأضاف فيما معناه قائلا:

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تطور الايثريوم من المفترض به أن يتطور مثل البيتكوين بشكل بطيء. Advertisements فلطالما أشار البعض بأن على البيتكوين أن يتحرك بشكل أبطأ على نطاق التطوير كي لا تؤدي الترقيات إلى انهيار المنظومة بالكامل.

كما صرح “لوبين” المدير التنفيذي لشركة Consensy بأنه هو وفريقه أرادو دوما انشاء تطبيقات لامركزية متطورة ومنافسة, لكنه كان يدرك أيضا بأن عليه أولا التكيف مع التسارع مع التقنية التي يطورون عليها.

وتحدث أيضا مضيفا بأنه حقق مع فريقه تطويرات هامة لتطبيقات على شبكة الايثريوم ظن العديد أنها مستحيلة.

تطوير شبكة الايثريوم 1.0 في أول الأمر كان غرضه انشاء بنية تحتية قابلة لاستقبال الترقيات المستقبلية لكن الأمر تغير منذ ذلك الحين، وأصبح كل شيء في الايثريوم بحاجة إلى تطوير حسب رأي جوزيف لوبين.

للعلم تقدر قيمة عملة الايثريوم في الوقت الحالي بـ170 دولار بمؤشر أحمر بنسبة 3.95% وبقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ18 مليار دولار.

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