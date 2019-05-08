بعد اختراق منصة بينانس … هنا ملخص حديث الرئيس التنفيذي للمنصة

لقد كانت الساعات الماضية صعبة بالنسبة إلى منصة بينانس والرئيس التنفيذي, تشانجبينج تشاو, بعد اختراق المنصة وسرقة ما يقارب 7,000 بيتكوين (40.6 مليون دولار حسب سعر البيتكوين الحالي).

وقام الرئيس التنفيذي, تشانجبينج تشاو, بالإعتراف خلال في وقت مبكر من صباح اليوم بأنه يوم صعب وظهر منهكاً وسط فوضى الاختراق الأمني.

على الرغم من هذه الحادثة الكبيرة إلا أن الرئيس التنفيذي التزم بوعده بالظهور المباشر والإجابة على أسئلة مجتمع الكريبتو حول الاختراق وبعض الأخبار المهمة المتعلقة بـ منصة بينانس.

Advertisements

ملخص حديث الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس

اختراق منصة بينانس

كما هو مذكور في الإعلان الرسمي, كانت السرقة نتيجة أساليب احترافية ومتقدمة للغاية من قبل الهاكرز.

سيتم تغطية جميع الأموال المفقودة والبالغة 40 مليون دولار من قبل صندوق #SAFU, وبالتالي سيتم تعويض أي مستخدم متأثر.

أولوية فريق العمل الآن هي إعادة بناء النظام داخل المنصة والتعرف على جميع الثغرات الأمنية.

سيتم إيقاف عمليات السحب والإيداع للعملات الرقمية حتى يتم التأكد من تأمين النظام والذي قد يستغرق أسبوع.

نصح المستخدمين بتغيير التوثيق الثنائي (2fa) كخطوة احتياطية.

تعهد بالشفافية والكشف عن جميع النتائج والخطوات التي ستقوم بها المنصة.

التداول بالرافعة المالية

سيتم إطلاق التداول بالرافعة المالية قريباً جداً, هو الآن في مرحلة اختبار مع عدد من المتداولين.

تقوم المنصة الآن بإصلاح بعض الأعطال التقنية قبل إطلاق التداول بالرافعة المالية رسمياً.

العملة المستقرة الخاصة بـ بينانس

مقالات ذات صلة

هناك بعض المقترحات والخطط المختلفة حول إطلاق عملة مستقرة خاص بـ بينانس وهي في مرحلة المناقشات الداخلية

من المحتمل أن يتم إطلاق عملة مستقرة خاصة بـ بينانس, ولكنه أضاف أنهم لا يستطيعون الالتزام بذلك كونها لا تزال في مرحلة الدراسة.

الاكتتابات القادمة ومنصة Lauchpad

تم اختيار قائمة مختصرة لمرشحي الاكتتابات القادمة, ولكن لا يزال فريق العمل يبحث لاختيار المرشح النهائي ليتم الإعلان عنه خلال هذا الشهر.

قد يتأخر الإعلان لمدة أسبوع بسبب عملية اختراق منصة بينانس.

سيستمر اختيار المشاركين بنفس الطريقة السابقة, ولكن قد يتم خفض مدة الاحتفاظ بـ عملة BNB الرقمية.

بلوكشين بينانس

من غير المرجح أن يتم تحويل بلوكشين بينانس إلى خوارزميات PoS في الوقت القريب, ويعمل الفريق حالياً على تعزيز التبني.

المشاريع الراغبة في إدراج عملاتها الرقمية في منصة بينانس, سيكون من الأسهل لها الحصول على هدفها إذا كانت هذه العملات الرقمية مبنية على بلوكشين بينانس.

سيكون بلوكشين بينانس مشروع مفتوح المصدر مستقبلاً كما هو الحال مع منصة بينانس اللامركزية (DEX).

مواضيع أخرى

تعمل المنصة على أن تكون الأرجنتين هي النسخة المقبلة لمنصات تداول العملات الرقمية مقابل العملات النقدية, وذلك بعد الإطلاق الأخير للمنصة السنغافورية.

تناقش المنصة إمكانية إطلاق بطاقات بنكية تساعد على استخدام العملات الرقمية للتسوق والمصاريف اليومية.

لا تنوي المنصة الدخول في صناعة البنوك أو منافسة أي من الخدمات البنكية الموجودة حالياً.

اقرأ ايضاً: