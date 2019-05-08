مشروع ICON يعلن عن مسابقة جديدة لتوزيع مليون من عملات (ICX) الرقمية

مشروع ICON هو مشروع بلوكشين يتمحور عمله حول العقود الذكية.

أعلن القائمون على المشروع مؤخرا عن مسابقة تحمل مسمى “تحدي ICON TX” جائزتها تقدر بتوزيع 1 مليون من عملة (ICX) الرقمية.

وفقا للفريق القائم فإن المسابقة الجديدة الغاية منها هو تشجيع واظهار الدعم للمطورين لتقنية البلوكشين عبر مختلف أرجاء العالم.

فتحدي ICON TX يقوم على أساس إجراء تحدي بين مطوري تقنية البلوكشين لعرض قدراتهم وامكاناتهم في مجال برمجة التطبيقات اللامركزية مع دعم فني ومادي لتكلفة التشغيل لجميع المشاركين في التحدي.

المشاركة ستنطلق ابتداء من 3 يونيو وتستمر لغاية 31 يوليو, فيما سيتم معالجة ملفات المتقدمين ابتداء من 2 مايو للشهر الجاري.

بالنسبة للمشاركين الذين عليهم تطوير تطبيق لامركزي أو موقع ويب: فعليهم أولا اكمال اجراءات التحقق المفروضة باستعمال SCORE التي هي عبارة عن عقد ذكي يعمل عن طريق بروتوكول مطور من شركة ICON.

في بداية الأمر سيتم تقديم 200 من عملة ICX لأول 250 فريق سجلوا وأكملوا وأكدوا تسجيلاتهم كجائزة لكونهم في المنافسة.

بينما وأثناء مجريات المسابقة يتم تخصيص 20 ألف من عملة ICX يوميا مع تخصيص 0.01 كمكافأة لكل معاملة تجري عن طريق الشبكة.

وأشار الفريق المنظم للمسابقة بأن ستة فرق فقط هي من تكون في المرحلة النهائية وكل ذلك بناء على المنافسة وماتم انجازه.

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الجائزة الكبرى التي سينالها من حظي بالمركز الأول ستكون مبلغ 50 ألف من عملة ICX.

والهدف هنا من المسابقة ليس الجائزة المالية بقدر ماهي الخبرة المكتسبة في تطوير التطبيق اللامركزي أو الموقع المتنافس به.

بالنسبة لسعر عملة ICX فتقدر بـ0.32 دولار للوحدة بقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ151 مليون دولار

لتحتل بذلك المرتبة 45 على قائمة العملات المشفرة في موقع Coinmarketcap.

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