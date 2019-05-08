شبكة الترون (Tron) تكتشف خلل تقني قادر على تعطيل شبكة البلوكشين بالكامل

تقنية البلوكشين تعد أحدث اكتشافات واختراعات العصر الجديد الذي يمهد للعصر المستقبلي.

تقنية البلوكشين ومن خلال آلية بنائها وعملها لا تسمح بأي تعديلات أو اختراق يمس التحويلات الجارية بين نقاطها, مع تحصين جيد وممتاز في هذا الجانب، الأمر الذي جعل عدة رواد أعمال يبنون عملات مشفرة جديدة عليها بعد اكتشاف عملة البيتكوين.

من بين هذه العملات عملة الترون والتي تعد واحدة من أكبر 20 عملة من حيث القيمة السوقية حسب موقع coinmarketcap.

أبلغ المصدر TNW لأول مرة بأن شبكة الترون تعرضت لخطأ وخلل تقني كان سيؤدي بالشبكة إلى التعطل النهائي.

الخلل التقني يتعلق بعدم الحصانة من سبام العقود الذكية

في 13 يناير 2019 اكتشف مهندس البرامج السيد “دانيش شريستا” الخطأ الذي كان من شأنه الحاق الضرر الجسيم بـ شبكة الترون.

حيث كان بمقدور جهاز حاسوب واحد ارسال هجوم DDOS إلى جميع أو أكثر من 51% من عقد شبكة الترون

الأمر الذي سيجعل الشبكة تنهار وتصبح غير صالحة للاستعمال.

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فبإرسال عقد ذكي ملغم (سبام) نحو شبكة ترون كان من الممكن أن يؤدي إلى انسداد المعالجة المركزية والذاكرة المتاحة مما يجعل شبكة البلوكشين خارج إطار الخدمة.

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بينما نجد شبكات مثل الايثريوم، البيتكوين لديهما بالفعل حصانة ضد مثل هذه الهجمات من خلال اضافة تكلفة اضافية لهاته المعاملات لمنعها من الانتشار.

في شبكة الريبل أيضا يتطلب أمر انشاء عناوين جديدة تكلفة اضافية لمنع مثل هذا الهجوم البسيط.

فكلما كانت موارد شبكة البلوكشين رخيصة أو مجانية كان الخطر أكبر عليها من مثل هذه الهجمات.

قدمت شركة ترون لـ “دانيش شريستا” مكتشف الثغرة 1,500 دولار كجائزة تقديرية.

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