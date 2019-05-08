جامعةٌ تركية تفتتح مركز بلوكتشين في جامعة نورث إيسترن في بوسطن

تام شمس - الأربعاء 8 مايو 2019 03:54 صباحاً -

أفادت صحيفة "ديلي صباح" يوم ٧ مايو أن جامعة بهتشه شهير التركية (BAU) قد افتتحت مركزًا لبلوكتشين في جامعة نورث إيسترن في بوسطن لتقديم دعم تثقيفي حول تكنولوجيا بلوكتشين.

وإلى جانب الدعم التثقيفي، فإن الهدف من مختبر BAU-NEU بلوكتشين هو تقديم طلب للحصول على أموال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا، وبالتالي تعزيز وجود تركيا في سوق بلوكتشين وجذب المتخصصين في هذا المجال.

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وتعليقًا على التعاون، قال رئيس مجلس أمناء جامعة بهتشه شهير "إنفر يوسيل" إنه يود أيضًا بدء برامج تعليم الماجستير والدكتوراه ذات الصلة ببلوكتشين بالشراكة مع جمعية المصدرين الأتراك. وأضاف بورا إدمار، مدير مركز بلوكتشين IST بجامعة بهتشه شهير:

"ستعمل [بلوكتشين] على تغيير جميع القطاعات بشكل مباشر من الخدمات اللوجستية إلى التجارة، ومن التعليم إلى الصحة، ومن الطاقة إلى الزراعة، حيث نحتاج إلى الحفاظ على منتجاتنا ومعلومات الناس في بيئة آمنة".

وقد اكتسبت تقنية بلوكتشين زخمًا كبيرًا في مجال التعليم. ففي الآونة الأخيرة، تعاونت جامعتان كوريتان جنوبيتان، هما جامعة يونسي وجامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا، في تطوير حرم بلوكتشين كامل باستخدام عملة مشفرة خاصة بها. وضمن المبادرة، يهدف مشروع يركز على الطالب إلى زيادة استخدام العملة المشفرة يوميًا.