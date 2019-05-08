مجمع البورصات الروسي يستأنف عملياته بعد الحظر الأخير من قبل الحكومة

تام شمس - الأربعاء 8 مايو 2019 03:54 صباحاً - سيستأنف بيست تشينغ، وهو مجمع روسي شهير لبورصات العملات المشفرة، عملياته بعد أن تم حظره من قبل الحكومة، وذلك وفقًا لما أفادت به فوركلوغ يوم ٧ مايو.

حيث قال رئيس العلاقات العامة والتسويق في الشركة "نيكيتا زوبوريف" لفوركلوغ إنه من المتوقع رفع الحظر في الأيام المقبلة بعد جلسة المحكمة.

وكانت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية (RKN) قد قامت بحظر موقع بيست تشينغ على الويب يوم ١٢ مارس، بناءً على أمر من محكمة محلية في أومسك، وهي سابع أكبر مدينة في روسيا.

وعلى الرغم من الحظر الأخير من الهيئة، لا يزال بيست تشينغ يعمل في روسيا من خلال استخدام طرق إلغاء الحظر المختلفة مثل خدمات VPN، حسبما ذكر زوبوريف. وفي وقت كتابة المقالة، لا يتوفر موقع الويب من عناوين IP الروسية.

تم إطلاق بيست تشينغ في عام ٢٠٠٧، وتم حظر بيست تشينغ عدة مرات من قبل الحكومة الروسية منذ عام ٢٠١٧. وتتمثل مهمة هذا الموقع في سرد ​​البورصات الموثوق بها لأزواج التداول بين العملات المشفرة والعملات الورقية، بما في ذلك البيانات الخاصة بإمدادات ومراجعات العملات الوقية المدارة. وفي وقت كتابة المقالة، يسرد موقع الويب ٢٢٠ موقعًا نشطًا يوفر خدمات تبادل العملات المشفرة.