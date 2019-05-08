المدير التنفيذي السابق لورلد باي ينضم إلى شركة مدفوعات العملات المشفرة "بيتباي" كمدير مالي جديد لها

تام شمس - الأربعاء 8 مايو 2019 03:54 صباحاً - أعلنت شركة بيتباي، المزود الرئيسي لخدمات مدفوعات العملات المشفرة، عن تعيين غلين براغانزا، المدير التنفيذي السابق لشركة ورلد باي الأمريكية، في منصب المدير المالي للشركة (CFO)، وذلك وفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ٧ مايو.

فبعد أكثر من ١٥ عامًا من الخبرة في الأسهم الخاصة والأسواق العامة، انضم براغانزا إلى بيتباي "للمساعدة في دعم الأعمال خلال مرحلتها التالية مع نمو الشركة إلى مؤسسة مالية عالمية."

وعلى الرغم من أن البيان لا يكشف بالضبط عما ستشارك فيه براغانزا، قال ستيفن بير، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لبيتباي، "إن تجربة غلين هي ميزة أساسية لبيتباي بينما ينتقل فريق الشركة إلى المسار الرئيسي لمساعدة الشركات على رفع مستوى بلوكتشين للمعاملات الاستهلاكية السريعة والمدفوعات العالمية السهلة."

وفي ورلد باي الولايات المتحدة، تولى براغانزا دور المدير المالي، ويقال إنه كان مسؤولاً عن أكثر من ٤٠٠ مليون دولار من الإيرادات السنوية وأكثر من ١٥٠ مليار دولار في حجم معالجة المدفوعات السنوية، فضلًا عن مشاركته في تأسيس أعمال المجموعة في هولندا في عام ٢٠١٤. وقبل لدى ورلد باي، عمل براغانزا في مجموعة لويدز المصرفية في المملكة المتحدة ثم انضم إلى جيفريز آند كو في لندن.