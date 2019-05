اختراق منصة بينانس وسرقة 42 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC)

كشفت منصة بينانس, وهي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية على مستوى العالم من حيث أحجام التداول, عن اكتشافها لثغرة أمنية اليوم الموافق 7 مايو, مما أدى لخسارة 7,000 من عملة البيتكوين (BTC).

وذكرت المنصة في إعلانها, بأن الهاكرز استطاعوا الحصول على عدد كبير من مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (APIs) وبيانات خاصية التوثيق الثنائي (2FA) ومعلومات أخرى محتملة من حسابات المستخدمين.

وأضافت المنصة أن الهاكرز استخدموا مجموعة متنوعة من الأساليب الاحتيالية بما في ذلك فيروسات و هجمات إلكترونية لـ اختراق منصة بينانس, ولا تزال المنصة تبحث عن الطرق الأخرى المستخدمة. ويجدر بالإشارة إلى أنه لم يتم الكشف عن جميع الحسابات المتأثرة بعد.

وحددت المنصة بأن الهاكرز استطاعوا سحب 7,000 بيتكوين في عملية واحدة وتم نشر تفاصيلها:

وتم حصر خسائر اختراق منصة بينانس في هذه المعاملة فقط, وتم سرقة هذه الكمية من المحفظة المتصلة بالإنترنت الخاصة بـ منصة بينانس والتي تحتوي على 2 في المئة من إجمالي عملات البيتكوين في منصة بينانس. وذكرت المنصة أن المحافظ الأخرى لم تتأثر بهذا الاختراق.

وتمت العملية بشكل احترافي حيث ذكرت المنصة أن الهاكرز استخدموا حسابات متعددة في عملية السحب لتبدو مستقلة, ولذلك نجحت في اجتياز الإجراءات الأمنية في منصة بينانس ولم تستطع المنصة إيقاف هذه العمليات.

وحرصت منصة بينانس على تطمين المستخدمين أنها ستسخدم صندوق #SAFU لتغطية أضرار اختراق منصة بينانس و لن تتأثر مبالغ المستخدمين في المنصة.

