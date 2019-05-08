شركة الريبل تستعد لإطلاق منتجها الجديد xCurrent 4.0

xCurrent هي أحد منتجات شركة الريبل التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق.

تقوم الخدمة على تسهيل آلية التحويل المالي العابر للحدود الجغرافية مع إمكانية تتبع سير عملية التحويل وكذا امكانية تواصل الطرفين فيما بينهما عن طريق ذات الخدمة.

وفقا للسيد “David SCHWARTZ” مدير المكتب التقني لشركة الريبل فإن التحديث والنسخة الجديدة من خدمة xCurrent جاهزة للعمل وهي الأن في طريقها للمستخدمين.

بالنسبة للتحديثات الجديدة التي حملتها نسخة xCurrent 4.0 فهي:

تبسيط عملية التكامل للمستخدمين بعدما كانت غير متوفرة في السابق.

اتاحة الوصول إلى دعم الريبل.

تسهيل عملية الانتقال على مبدأ الند للند (P2P).

اضافة ميزة Multi-hop.

اضافة مزايا جديدة أخرى.

بالنسبة لعملية الترقية فهي عملية معقدة حسب ما أشار إليه “SCHWARTZ” كما أن النسخة xCurrent 4.0 مختلفة بعض الشيء عن النسخ السابقة.

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التحديث الجديد المعلن عنه، تفاعل معه مجتمع متابعي الريبل بشكل جد ايجابي.

للعلم تقدر قيمة عملة الريبل في الوقت الحالي بـ0.30 دولار بمؤشر أخضر بنسبة 1.34% في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ12.7 مليار دولار.

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