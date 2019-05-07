منصة Bitfinex: اتهام المدعي العام أضر في عملنا وفي سوق العملات الرقمية

قضية منصة Bitfinex أسالت الكثير من الحبر ومازالت تفعل نتيجة الدعوى القضائية والاتهام الموجه لها من طرف المدعي العام في نيويورك:

المدعي العام في نيويورك يتهم شركة التيثر (الدولار الرقمي) بخسارة 850 مليون دولار

وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي للغاية على منصة Bitfinex وعملة Tether:

المدعي العام في نيويورك يطالب منصة Bitfinex والتيثر بكشف تفاصيل الصفقة

ليأتي رد فعل محامو منصة Bitfinex الذي جاء بيانهم كما يلي:

بأن اتهام المدعي العام أضر في عملنا وفي سوق العملات الرقمية.

محامو المنصة (جاسون وينشتاين، تشارلز مايكل، ديفيد ميلر، زوي فيليبس و لويس وبوكيوس) قدمو عددا من الحجج حول اتهام المدعي العام ومن هذه الحجج:

اتهام المدعي العام لمنصة Bitfinex وعملة Tether لن يحمي أي شخص. ولكنه بدل من ذلك أضر بعملنا وأدى إلى تعطيل مصالح Bitfinex وTether.

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فمنذ رفع الاتهام من طرف المدعي العام في نيويرك تجاه Bitfinex عانت هذه الأخيرة سحب حماعي لعملات البيتكوين والتيثر، ; كما ذكرنا سابقا في الخليج 365:

سحب أكثر من 50 في المائة من عملات الإيثيريوم (ETH) المتواجدة في منصة Bitfinex

من جهته يقول المدعي العام بأن الشركة مسموح لها اجراء عملياتها بشكل عادي لكن مع تقديم مزيد من الشفافية والوضوح حول العمليات المشار إليها في الدعوى المرفوعة.

وبحسب محامو Bitfinex فإن أمر المدعي العام أوسع مما هو مرسوم له بأن يمنع Bitfinex من استغلال احتياطات Tether والذي حسبهم فإن لذلك تأثير بعيد المدى.

حيث تحتاج منصة Bitfinex للسيولة في عمليات السحب باستخدام عملة التيثر.

بالنسبة لطلب المدعي العام فإنه ينص على ضرورة توضيح استخدامات احتياطي التيثر.

وركز المحامون أيضا في دفاعهم عن الشركة وعملة التيثر بالقول بأن أمر الدعوى بعيد كل البعد عن أي شبهة بالتزوير أو احتيال.

لتبقى القضية مفتوحة لحين الفصل النهائي، إلا أن آثار القضية لا يمكن التحكم بها.