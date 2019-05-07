سعر البيتكوين يرتفع إلى 5900 دولار في 2019 هل هذا يعتبر بداية السوق الصعودية !

في غضون ثلاث ساعات ، ارتفع سعر البيتكوين من 5،682 دولارًا إلى 5،910 دولارًا في منصة Coinbase ، وهي منصة منظمة لتبادل العملات الرقمية والتي تعمل في الولايات المتحدة سان فرانسيسكو ، حيث وصلت إلى مستوى جديد عام 2019.

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 11 في المائة في الأسبوع الماضي مما سمح لسوق العملات الرقمية بإضافة 20 مليار دولار إلى القيمة السوقية.

ارتفع تقييم سوق التشفير بأكثر من 20 مليار دولار في الأسبوع الماضي .

بالنظر إلى الأداء الأخير لعملة البتكوين وتوقعات خبراء هذا المجال قال باحث العملات الرقمية البارز Willy Woo إنه متأكد بنسبة 95 في المائة من أن منطقة 3000 دولار التي وصلت لها بتكوين العام الماضي كانت هي القاع الأقصى لبيتكوين .

توقع Woo في نوفمبر 2018 أن يصل بتكوين إلى القاع في الربع الثاني من عام 2019 وذلك استنادًا إلى مؤشر يسمى NVTS ، وهو المؤشر الذي يقيم البيانات الأساسية مثل حجم المعاملات بين أنواع أخرى من البيانات المتعلقة ببلوكتشين لتحليل الإتجاه طويل الأجل للبيتكوين .

في ذلك الوقت ، قال Woo إن جميع مؤشرات بلوكتشين تشير إلى إتجاه هبوطي وبعد أسابيع فقط ، انخفض سعر البيتكوين من أكثر من 6000 دولار في نهاية المطاف إلى 3150 دولارًا كما توقع الباحث

قال Woo في العام الماضي:

لا تزال القراءة الأخيرة لمؤشرات بلوكتشين والسوق الكلية قيد التنفيذ و ما تغير هو أن NVTS مؤشر قد كسر دعمها الآن وعادة ما تكون هذه إشارة بيع وكما أن جميع المؤشرات لدينا لا تزال هبوطية NVT ، NVTS ، MVRV ، BNM ، NVM.

وأضاف :

“إنها لا تزال مؤشرات تجريبية ولكنها عملت حتى الآن على إجراء تنبؤات صحيحة للغاية ، حتى عندما كانت المؤشرات التقليدية في المنصة توحي بعكس ذلك.”

يمكن أن يعزى التحليل الدقيق للإتجاه الكلي لبيتكوين بواسطة Woo في المقام الأول إلى نظرته في العوامل الأساسية بالإضافة إلى العوامل الفنية لتقييم ظروف السوق بشكل أفضل.

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قال Woo في 7 أيار مايو إنه بناءً على زخم شبكة بتكوين ومؤشر المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (MA) – وهو مؤشر تقني يستخدم عادة لتوقع الإتجاه طويل الأجل لأصول البيتكوين أنه من المحتمل أن يصل بيتكوين إلى قاعه عند 3،150 دولارًا وهو في عملية تشكيل السوق الصاعدة.

وأوضح Woo:

لتلخيص وجهة نظري في السوق أنا متأكد بنسبة 95٪ من أن السوق قد وصل إلى أدنى مستوياته ، وهذا يعني أننا من غير المرجح أن ننخفض إلى ما دون المستويات السابقة لم يتم تأكيد السوق الصاعدة رسميًا حتى الآن ونحتاج إلى إعادة إختبار مؤشر MA & Realised Cap التي تبلغ مدتها 200 يوم (تقريبًا ~ $ 4،400 في الوقت الحالي) ، أو بدون إعادة إختبار ، نحتاج إلى الإنتظار لفترة ، على سبيل المثال شهر آخر .

في الأسابيع المقبلة ، يتوقع العديد من المحللين عمومًا أن تخضع عملة البيتكوين لفترة تصحيح ، مما يدل على الاستقرار عند مستوى السعر الحالي.

في حين أن بعض المتداولين يتوقعون أن تعمل عملة البيتكوين المهيمنة على إعادة إختبار بعض مستويات الدعم التي تقل عن 5000 دولار ، بالطبع طالما ظل بيتكوين أعلى من 4،400 دولار ، إلا أن Woo أشار إلى أن زخم البيتكوين يمكن أن يستمر.

الزيادة في الإهتمام بالبيتكوين أصبحت كبيرة وواضحة جدا وذلك من خلال الزيادة الكبيرة في الحجم الحقيقي للعملة البيتكوين والتي تبلغ حوالي 550 مليون دولار – أي بزيادة تقريبًا ضعف ما يقارب 270 مليون دولار في مارس – وذلك بعد أن أعلنت بلومبرج أن شركة Fidelity ستطلق خدمة تداول العملات الرقمية في الأسابيع القادمة .

أخبرت المتحدثة بإسم شركة “Fidelity” لصحيفة بلومبرج

“لدينا حاليًا مجموعة مختارة من العملاء الذين ندعمهم على نظامنا الأساسي و سنستمر في تقديم خدماتنا على مدار الأسابيع والأشهر القادمة بناءً على احتياجات عملائنا ، والولاية و حاليًا تركز خدماتنا على بيتكوين .

بصرف النظر عن مختلف المؤشرات الفنية التي تشير إلى الزخم التصاعدي لعملة البيتكوين ، فإن تعزيز البنية التحتية الداعمة لأصول العملات الرقمية قد يعيد ثقة المستثمرين في فئة الأصول ، لأنه سيمكن المستثمرين الذين لم يتمكنوا من الإلتزام بسوق العملات الرقمية من إعادة النظر في موقفهم من السوق .

المصدر :CCN.com

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