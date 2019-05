تطبيق “وي شات” الشهير يحظر معاملات الكريبتو في قنوات الدفع داخل التطبيق

قام تطبيق “وي شات” الصيني بتحديث سياسة الدفع الخاصة بالتطبيق موضحاً أنه سيتم إلغاء حسابات المستخدمين الذين يشتركون في تداولات الكريبتو والعملات الرقمية.

وتنص سياسة الاستخدام الجديدة على أنه “لا يجوز للمستخدمين إجراء معاملات غير قانونية مثل العملات الرقمية أو إصدار عملات رقمية, إلى جانب المحظورات الأخرى مثل المواد الإباحية والمقامرة عبر الإنترنت. وسيبدأ تنفيذ هذه القواعد الجديدة في نهاية الشهر الحالي, 31 مايو.”

ويأتي هذا كردة فعل لما تفرضه دولة الصين من قواعد صارمة عندما بتعلق الأمر بصناعة الكريبتو والعملات الرقمية ومنع عمليات التداول داخل البلاد, مما يعني أن تطبيق “وي شات” قد استسلمت لضغوط الحكومة.

وفي هذا السياق, Honestly, it would be hard to beat WeChat pay if they are relatively open. (The UX is good). But more and more restrictions are forced upon them (probably not their own choice). Go #crypto! — CZ Binance (@cz_binance) May 7, 2019 الرئيس التنفيذي لـ منصة بينانس, تشانجبينج تشاو, إن القرار يعد سلبي على المدى القصير ولكن إيجابي على المدى الطويل. ويأتي ذلك كون قرار المنع يمكن أن يخلص فرصة لشركات الكريبتو الأخرى في الدخول إلى صناعة المدفوعات عبر العملات الرقمية دون الحاجة إلى منافسة تطبيق عملاق مثل تطبيق “وي شات”.

يجدر بالإشارة إلى أن تطبيق “وي شات” يعد أحد القنوات المسيطرة لمعاملات العملات الرقمية خارج منصات التداول أو ما يعرف بالـ OTC في الصين. Urgh, Wechat just updated its payment policy .. merchant can’t serve any token issuance/fund raising or crypto trading activities, otherwise account will be terminated



Given most OTC transactions are happening in wechat, this may impact local liquidity to quite some extent pic.twitter.com/TdNIO6cggS — Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) May 7, 2019 , السيد دوفي وان, إن التغيير في السياسة قد يؤثر بشكل رئيسي على سيولة الكريبتو والعملات الرقمية داخل الصين.

