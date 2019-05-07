3 أخبار إيجابية تبعث التفاؤل بشأن مستقبل سوق الكريبتو والعملات الرقمية

الأخبار لها دور كبير في التأثير على أسعار سوق العملات الرقمية المشفرة إن لم نقل الحصة الأسد من التأثير في بعض الحالات.

وذلك لما للأخبار من تأثير نفسي على المستثمرين وكذا رسم التوقعات المستقبلية للأسعار، وينطبق الأمر على الأخبار سواء السلبية أم الايجابية.

في هذا الموضوع سنتطرق لـ3 أخبار إيجابية تبعث التفاؤل بشأن مستقبل سوق الكريبتو والعملات الرقمية.

والبداية بـ:

1- بورصة SIX السويسرية تدرس امكانية اصدار رموز مشفرة (Token) خاصة بها لرقمنة الأصول

صرح السيد “توماس زيب” رئيس الأوراق المالية والتداول في بورصة SIX السويسرية لنشرة الأخبار المالية Finews بأن شركته تعمل على رقمنة البورصة وسيكون ذلك من خلال إطلاق ما أسماه بـ”العرض الرقمي الأولي” “IDO” والذي سيتم اطلاقه بحلول سنة 2020، أما عن “IDO” الجديد فسيكون إطلاقه وفق معايير الاكتتاب العام.

وأضاف ذات المتحدث موضحا بأن “IDO” سيكون مخالف للطرح الأولي للعملة “ICO” الذي عودنا بصنع ورقة عمل والانتظار قليلا ثم طرحها، أما “IDO” فيعمل على ضمان ووضع المعايير لسلامة الأصول وحماية المستثمرين.

بذلك وبحلول سنة 2021 فإن بورصة SIX السويسرية ستبدأ في ترميز الأوراق المالية من خلال تحويل الأسهم والأوراق المالية لمجموعة رموز، وربما “في يوم ما سيحل الرمز محل السهم” حسب “توماس زيب”.

2-فيديليتي تقوم بإعداد تداول البيتكوين لعملائها المميزين

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فيديليتي واحدة من عمالقة الصناديق الاستثمارية العالمية، ظهر في تقرير بلومبرغ مؤخرا بأن الشركة بصدد إعداد تداول البيتكوين لعملائها المميزين.

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سبق لشركة فيديليتي أن طرحت استطلاع موجه للمستثمرين المؤسسين، ظهرت نتائجه بأن 47% من المستثمرين يرون في البيتكوين والعملات المشفرة بأنها جديرة بالاستثمار.

وبحسب “Arlene Roberts” المتحدثة باسم فيديليتي فإن توفير الخدمات تداول البيتكوين لعملاء الشركة سيستمر حسب الاحتياجات والظروف القانونية، مع التأكيد بأن العملية لن تتوفر لمستثمري التجزئة.

3- لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) قد توافق على تداول العقود الآجلة للايثريوم

وفقا لموقع Coindesk الذي تحصل على معلومات من مصدر مجهول فإن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) قد تعطي الضوء الأخضر لتداول العقود الآجلة للايثريوم، التي بالفعل كانت قد وافقت على تداول العقود الآجلة للبيتكوين في نهاية سنة 2017.

التأثير الايجابي لهذه الأخبار على سوق العملات المشفرة ظهر بشكل جلي وفوري بارتفاع أسعار العملات المشفرة التي يقودها البيتكوين الذي أصبح على أعتاب دخول 6000 دولار.

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