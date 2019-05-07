عنوان واحد يسيطر على 50 في المئة من معاملات البيتكوين كاش (BCH)!!

كشف أحد أعضاء مجتمع الكريبتو في تويتر (I am Nomad) في https://twitter.com/IamNomad/status/1125133779125854208 أنه في شهر أبريل الماضي, استحوذ عنوان واحد على نصف معاملات شبكة البيتكوين كاش.

وقد دعم هذه المعلومة ببعض البيانات التي أكدت أن العنوان قد قام بإجراء أكثر من 580,000 معاملة منذ 8 أبريل 2019.

ويتم تنفيذ هذه المعاملات بشكل منتظم من قبل العنوان, حيث يتم تنفيذ ثلاث إلى أربع معاملات في الثانية الواحدة ويتم تنفيذ هذه المعاملات بمبالغ ثابتة تبلغ 0.00000731 BCH.

في الشهر الماضي, أكملت شبكة البلوكشين الخاصة بـ البيتكوين كاش أكثر من مليون معاملة (1.17 مليون معاملة) ونصفها استحوذ عليها العنوان المذكور أعلاه.

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على الرغم من أن رسوم المعاملات غير موجودة عملياً على شبكة البيتكوين كاش، فإن تأثير وجود عدد كبير من المعاملات المنجزة بواسطة حساب واحد قد يكون مضللاً للمستثمرين بشأن الأنشطة الفعلية على شبكة البلوكشين.

وقد تم وضع نظريتين تتعلق بهذا الأمر, الأولى تشير إلى أن القصد وراء هذا العدد الكبير من المعاملات لتصوير أن شبكة البيتكوين كاش شبكة فعالة و تقوم بالعديد من المعاملات.

أما النظرية الثانية فهي توحي بأن هذه المعاملات هي تابعة لمطوري ألعاب على البلوكشين, وذلك كون البيتكوين كاش (BCH) تعتبر أرخص نسبياً بالنسبة لهم لاستخدامها وبالتالي فإنها الخيار الأنسب لهذا العدد الكبير من المعاملات.

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