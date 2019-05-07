فيسبوك يستحوذ على علامة "ليبرا" التجارية للعمل على عملتها المشفرة السرية

تام شمس - الثلاثاء 7 مايو 2019 02:54 صباحاً -

حصلت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة "فيسبوك" على حقوق علامة "ليبرا" الخاصة بمشروع العملة المشفرة السري الخاص بها، وذلك وفقًا لما أورده موقع العملات المشفرة الإخباري ذا بلوك يوم ٣ مايو.

حيث يدعي ذا بلوك أن مصدرًا مطلعًا على الأمر أكد أن فيسبوك يقوم بتوظيف شركات مالية لتطوير عملته المشفرة الخاصة وأن اسم المشروع واسم المنتج هو ليبرا.

علاوة على ذلك، تكشف الوثائق الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية والمودعة في يونيو ٢٠١٨ أن الشركة قد اكتسبت بوضوح حقوق العلامة التجارية "ليبرا".

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وبتعبير أدق، في حين أن صاحب التسجيل هو شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تحمل الاسم JLV، فإن عنوان الشركة المحدودة المشار إليه هو نفس عنوان الاتصالات الرسمية لفيسبوك.

وفقًا للتقرير، تم الاحتفاظ بالعلامة التجارية سابقًا من قبل شركة ضريبة للعملات المشفرة غيرت الاسم مؤخرًا إلى لوكا.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الأسبوع، يزعم أن فيسبوك يسعى أيضًا إلى جمع استثمارات تبلغ قيمتها مليار دولار لعملته المستقرة.