تقرير “كي بي إم جي” يلقي النظر على 1,500 عملة رقمية ويحدد أهم 4 عملات رقمية

“كي بي إم جي”، “KPMG” هي أحد الشركات الكبيرة في مجال تدقيق الحسابات في العالم وهي عبارة عن شبكة من الشركات المهنية التي تنشط في مجال تقديم خدمات مراجعة الحسابات الضريبية والاستشارية المالية.

بعد توجه وقفز العديد من الشركات العالمية (بوش، فولكس واجن، سانتاندير، بي إم دبليو…) نحو سوق العملات الرقمية المشفرة.

تحاول “كي بي إم جي” الاجابة عن السؤال: صناعة العملات الرقمية المشفرة هل هي حقا مهمة للشركات من خلال تقرير مفصل منشور على موقع الشركة.

ومما جاء في التقرير فإن كل من عملة:

البيتكوين (BTC)، الايثريوم (ETH)، الريبل (XRP), ايوتا (MIOTA) هي العملات الأكثر أهمية عن غيرها من باقي العملات المشفرة الأخرى والتي أحصتها الشركة بأكثر من 1500 عملة رقمية.

وبحسب السيد “Christoph Polus” مدير الاستشارات المالية في شركة “كي بي إم جي” والمشرف على التقرير المنشور والذي يرى بأن اختيار أهم 4 عملات رقمية تترأسها عملة البيتكوين جاء للأسباب التالية:

بالرغم من النقد الموجه للعملة من ناحية الاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية وبطأ عمل الشبكة, إلا أنها أثبتت كفائتها وتلعب دورا ايديولوجيا وتقنيا رائداً في توضيح طريقة عمل العملات الرقمية المشفرة.

كما أن للبيتكوين دورا بارزا خاصة في تلك المناطق والبلدان النامية التي يتفشى فيها الفساد ونظام عملتها غير مستقر فإن تطبيق آلية عمل البيتكوين تجدي بشكل فعال، بالرغم من ذلك فإن البنوك المركزية غير مستعدة بعد لتترك وتتخلى عن سياستها الاحتكارية للمال.

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أما عن الريبل فقد حمل التقرير مدحا ظاهرا للعملة وما تحمله من امكانيات من خلال احتمال إحداث ثورة في معاملات الدفع المالية الدولية ومنافسة SWIFT.

كما أثنى التقرير على عملة الايثريوم وشبكتها واعتبرها ضمن الأربعة الأهم من 1500 عملة وذلك لما تحمله شبكتها من القدرة على معالجة العقود الذكية.

وكذلك الأمر بالنسبة لعملة MIOTA التي أعتبرها التقرير واحدة من العملات المشفرة الأكثر ابتكارا لما تقدمه من حلول مناسبة للصناعات المختلفة.

وفي اختتام التقرير يتحدث المؤلف حول ضرورة أن تركز الشركات على التقنية التي تدعم العملات المشفرة وبضرورة تسريع التحول الرقمي دون أي تأخير لتفادي اتساع الفجوة يوم بعد يوم.

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