الشريك المؤسس لبورصة العملات المشفرة "كوبن هود" يتوقف عن المشاركة في الشركة بعد النزاعات

تام شمس - الثلاثاء 7 مايو 2019 12:55 صباحاً - تم إعفاء المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة "كوبن هود" في تايوان من شؤون الشركة منذ أواخر أبريل ٢٠١٩، وذلك حسبما أعلنت الشركة في مجموعة تيليغرام يوم ٦ مايو.

ويقول الإعلان إن تاي يوان تشين، المعروف أيضًا باسم بوبو تشين، قد "توقف عن المشاركة" في الشركة بسبب "النزاعات الشخصية ونزاعات المستثمرين".

وعلى وجه التحديد، كتبت كوبن هود أن فريقها كان عليه تقديم تقرير للشرطة بسبب عدم الاستقرار العاطفي لتشن والسلوكيات الشخصية التي تسببت في مخاوف السلامة لموظفي البورصة.

وعلى الرغم من أن البورصة لم تحدد طبيعة السلوكيات الشخصية المزعومة لتشن وتأثيرها على الفريق، إلا أن كوبين هود لا تزال تشير إلى أنها ستواصل عملياتها كالمعتاد.

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وبعد هذا الإعلان، قال فريق كوبن هود إنه سيجمع تعليقات المستخدمين والأسئلة حول هذا الموضوع، مدعيًا أنهم سيقدمون جلسة أسئلة وأجوبة يوم الأربعاء الساعة ٨:٠٠ مساءً بتوقيت تايوان.

وبغض النظر عن تأسيس كوبن هود في يوليو ٢٠١٧، شارك تشن أيضًا في تأسيس منصة خدمات العملات المشفرة "ديكسون فاونديشن" (DEXON) في يناير ٢٠١٨، وفقًا لملفه الشخصي على لينكد إن.

وفي سبتمبر ٢٠١٧، أعلنت كوبن هود عن طرح أولي للعملة (ICO) تم وصفها خلالها بأنها بورصة العملات المشفرة ذات التردد العالي "الأولى في العالم" بدون رسوم. وبحلول أكتوبر ٢٠١٧، نجحت الشركة في جمع ما قيمته ١٠ ملايين دولار من إيثريوم (ETH).