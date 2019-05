منصة Bibox تحرق أكثر من 1.5 مليون من عملتها “BIX” الرقمية

كشفت منصة Bibox هذا الأسبوع أنها أنهت عملية حرق العملات الرقمية لـ عملة BIX الرقمية والتابعة للمنصة وذلك لفترة الربع الأول من عام 2019.

ووفقاً Bibox has completed the $BIX REPURCHASE and BURN in the first quarter of 2019.

The amount of BIX burnt this time:1,509,044 BIX The total amount of BIX burnt:8,548,602 BIX, which is about 6.95% of the circulating supply of BIX. Address for more details:https://t.co/ThXd3xo78L pic.twitter.com/nLrby6YUg0 — Bibox (@Bibox365) April 30, 2019 , فقد قامت المنصة بحرق 1,509,044 من عملات BIX الرقمية (ما يقدر بـ 452,000 دولار). ويأتي هذا العدد ما يعادل 1.3 في المائة من عدد العملات المتداولة حاليا.

ويأتي حساب عملية شراء العملات الرقمية وحرقها بناءً على 25 في المئة من صافي أرباح المنصة في الربع السنوي, مما يعني أن منصة Bibox حققت أرباح تقارب لـ 2 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019.

وذكر فريق عمل منصة Bibox إن إجمالي عدد العملات الرقمية (BIX) ألتي تم حرقها حتى الآن بلغ 8,548,602 BIX وهذا ما يمثل 6.95 في المئة من إجمالي العملات الرقمية المتداولة لـ عملة BIX.

للمقارنة, فقد قامت منصة بينانس مؤخراً بعملية الحرق السابعة لـ عملة BNB الرقمية, وخلال هذه العملية تم حرق 829,888 من عملات BNB الرقمية (حوالي 15.6 مليون دولار).

على الرغم من هذا الخبر الإيجابي, إلا أن سعر عملة BIX لم يتأثر بشكل إيجابي و هو يتداول عند 0.29 دولار بحجم سوقي يقدر بـ 32.6 مليون دولار.

