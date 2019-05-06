تقرير: أستاذٌ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يعمل على فيسبوك كوين

تام شمس - الاثنين 6 مايو 2019 06:54 مساءً -

أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "كريستيان كاتاليني" في إجازة ويعمل على تطوير عملة فيسبوك، وذلك وفق ما ذكره موقع أخبار العملات المشفرة "كوين ديسك" يوم ٣ مايو.

ووفقًا للتقرير، أخبر مصدران مجهولان على دراية بالوضع كوين ديسك عن تعاون كاتاليني مع فيسبوك. حيث يُقال إن كاتاليني - أستاذ التطوير الوظيفي في Theodore T. Miller في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - هو أحد الباحثين البارزين في مجال علم الاقتصاد. وقد شارك مؤخرًا في إعداد تقرير مع جوشوا جانز، أستاذ جامعة تورنتو، حول الطرح الأولي للعملة وقيمة التوكنات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت الأنباء عن أن شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك تسعى للحصول على استثمارات بقيمة مليار دولار لعملتها المشفرة المخصصة. وظهرت التقارير لأول مرة في شهر مايو من العام الماضي بأن فيسبوك كان "يستكشف" إنشاء توكنه الخاص".

Advertisements

وفي نهاية عام ٢٠١٨، ذكرت بلومبرغ أن الشركة تقوم بإنشاء علة مشفرة لمستخدمي خدمة المراسلة الخاصة بها "واتساب". بعد ذلك، في فبراير، ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن فيسبوك "يأمل في النجاح حيث فشلت بيتكوين" بمشروع عملة مشفرة سري للغاية.

وفي وقت كتابة المقالة، لم يستجب كل من فيسبوك وكاتاليني لطلب كوينتيليغراف للتعليق على التطوير المبلغ عنه.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، كان كاتاليني أحد الأشخاص الذين قادوا مشروع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بيتكوين، الذي جمع ٥٠٠ ألف دولار لتوزيع بيتكوين بقيمة ١٠٠ دولار على جميع طلاب المرحلة الجامعية الأولى في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام ٢٠١٤.